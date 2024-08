Episode Aigis "The Answer" DLC presenterer en ny trailer med Metis, den "hengivne søsteren"

HQ

Persona 3 Reload åpnet Atlus' lanseringssyklus i begynnelsen av februar i år, men fansen har alltid savnet at DLC-en "The Answer", med Aigis i hovedrollen, ikke var inkludert ved lanseringen. Vi har visst en stund at DLC-en som fortsetter historien etter slutten av Persona 3 Reload ville komme 10. september, men nå får vi en god titt på hva den vil by på fra en av de nye karakterene, Metis.

Den "hengivne søsteren", som videoen har fått tittelen, refererer til Aigis 'følgesvenn og "søster". I motsetning til Aigis er Metis mer emosjonell, og selv om hun i utgangspunktet er fiendtlig innstilt til S.E.E.S.-medlemmene, er hun veldig beskyttende overfor dem. Aigis kan ikke bruke Orgia-modus i løpet av utvidelsen, og bruker i stedet hovedpersonens jokertegn for å slippe løs flere Persona, men det kan Metis. Hennes versjon er kjent som Neo Orgia, som øker skaden og reduserer kostnaden for evnen til null.

Persona 3 Reload: Episode Aigis "The Answer" DLC vil bli utgitt på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series 10. september.