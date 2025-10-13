Epson EF-72

Selv om det finnes mange projektorer som sikter mot en mer brukervennlig profil, kan man hevde at teknologien generelt fortsatt føles avansert, dyr og komplisert. Trenger du en skjerm? Hva med lysforholdene? Må den monteres permanent? Og ja, som et reelt alternativ til TV-en i stua er det en del hensyn som må tas, og i tillegg er det ikke akkurat billig.

HQ

Heldigvis finnes det imidlertid andre projektorer som sikter mot en helt annen profil, en annen "modus operandi", om du vil. Ikke bare slipper man unna oppsett og tilpasninger som andre modeller krever, men de er også mer et supplement til en TV enn en erstatning.

Møt Epsons EF-72, en stilig, enkel og bærbar projektor med et solid stoffkledd aluminiumshus, presentert som en projektor som kan plasseres på soverommet og bruke taket som lerret, eller som relativt enkelt kan transporteres rundt.

Det er en såkalt "coffee table-projektor", som enkelte internasjonale medier kaller disse mer forbruker- og brukervennlige modellene, noe som betyr at den veier bare fire kilo og er overraskende allsidig i bruk. Den er imidlertid ikke helt billig, for du må ut med drøyt 1 000 kroner for privilegiet, men for det får du faktisk en av de beste allrounderne vi har testet her i redaksjonen på lenge.

Først og fremst er projektoren ekstremt attraktiv. Den ligner noe Bang & Olufsen kunne ha designet, med myke kurver, en slående blanding av varme og kjølige materialer og en robusthet som får den til å føles dyrere enn den er. Den er også ganske enkel å ta med seg og bære, men det er ikke noe innebygd batteri, noe som er viktig å merke seg, selv om vi ikke tror at dette påvirker den faktiske bruken.

Dette er en annonse:

Selve linsen er montert via en stang på en base som gjør at du kan justere den 90 grader oppover eller 15 grader nedover, og størrelsen gjør at du får totalt 150 tommer å leke med, med et kastforhold på 1,20:1. Dette betyr at det ikke er en "short throw"-projektor, så du trenger litt avstand fra underlaget, i dette tilfellet rundt tre meter hvis det er mulig, for å få fullt utbytte av de 120-150 tommerne.

Før vi kommer til den faktiske brukervennligheten, har vi alle de vanlige moderne teknologiene som gjør det enklere å bruke en forbrukervennlig projektor som denne enn den gjennomsnittlige brukeren kanskje tror. Vi har automatisk formkorrigering, automatiske hjørnejusteringer, automatisk kalibrering av fargeprofiler basert på overflaten som projiseres på, og mye, mye mer. Dette betyr at det meste er plug-and-play, og med en oppløsning på 4K, støtte for HLG og HDR10 får du et ganske anstendig bilde det meste av tiden.

Den stoffdekkede delen av projektoren er også en innebygd høyttaler som er innstilt av Bose. Den yter bare 10 W, så den er absolutt ikke en stand-in for en høyttaler av tilsvarende størrelse. Igjen, det er smart og genialt at det i det hele tatt finnes en høyttalerenhet, men den kunne ha vært større, og siden det er fysisk plass til å gi lyden mer dybde, er det skuffende at dette ikke er der.

Dette er en annonse:

Når det er sagt, er dette en Google -projektor, noe som betyr at du får direkte tilgang til Googles økosystem av apper, funksjoner, innstillinger og smarte triks. Det betyr også at det tok et øyeblikk å sette den opp, den har et responsivt brukergrensesnitt med mange tilpasningsmuligheter, og fjernkontrollen er helt fin. Kombinert med et varmt, lekkert 4K-bilde og et design som vil passe inn i de fleste hjem, er det mest den høye prisen og den svake lyden som ødelegger et ellers utmerket helhetsinntrykk.