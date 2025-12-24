Epstein-dokumenter tyder på at prins Andrew søkte hjelp til å finne "upassende venner"

HQ

Nylig frigitte dokumenter fra Jeffrey Epstein-mappene ser ut til å vise at prins Andrew ba Ghislaine Maxwell om hjelp til å arrangere møter med "upassende venner", noe som kaster ytterligere lys over hans forhold til den dømte sexforbryteren og hans kompanjong.

Den hittil største frigivelsen av Epstein-relaterte filer inkluderer e-poster fra 2001 og 2002 mellom Maxwell og en korrespondent som kun er identifisert som "A", som ser ut til å være Andrew. Meldingene, som ble skrevet mens Andrew oppholdt seg på kongelige residenser, inkludert Balmoral, refererer til sosiale arrangementer med unge kvinner som beskrives som " vennlige og diskrete og morsomme."

"Noen nye upassende venner"

I en e-post datert august 2001 spør "A" Maxwell om hun har funnet ham " noen nye upassende venner". I senere e-postutvekslinger diskuterer Maxwell organiseringen av møter med " jenter" under en planlagt reise til Peru i 2002. Andrew svarer med å takke de involverte for deres " vennlighet og sjenerøsitet", og sier at han overlater organiseringen helt og holdent til dem.

Maxwell, som soner en 20 år lang fengselsstraff for sextrafficking, skriver også at hun kun introduserer Andrew for folk hun kan "trust". Fotografier viser senere at Andrew var på offisielt besøk i Peru rundt denne tiden.

Filene avslører også at FBI forsøkte å avhøre Andrew om forbindelser til en annen seksualforbryter, Peter Nygard, og at Londons Metropolitan Police nylig kontaktet amerikanske myndigheter for å spørre om etterforskningen av Andrew fortsatt var åpen. Andrew har gjentatte ganger nektet for å ha gjort noe galt, og i oktober sa han at han " vigorously denies" påstandene knyttet til Epstein.