Høydepunkter fra Epstein-filene: Michael Jackson, Mick Jagger, Bill Clinton (og ikke mye Trump)

HQ

USAs justisdepartement har frigitt tusenvis av dokumenter knyttet til Jeffrey Epstein, inkludert fotografier og etterforskningsmateriale som refererer til en bred krets av høyt profilerte personer. Selv om avsløringene ikke anklager de navngitte personene for kriminelle handlinger, gir de ytterligere innsikt i Epsteins omfattende sosiale nettverk og miljøene han opererte i. Noen høydepunkter inkluderer :

Michael Jackson

Flere av de nylig offentliggjorte bildene viser Michael Jackson i Epsteins nærvær på sosiale sammenkomster. I dette tilfellet sammen med USAs president Bill Clinton. Dokumentene påstår ikke at den avdøde sangeren har gjort noe ulovlig, og de antyder heller ikke at han var involvert i Epsteins forbrytelser. Tjenestemenn har understreket at mange av fotografiene frigis som en del av bevismaterialet som er samlet inn under tidligere etterforskninger, snarere enn som bevis på forseelser.

Det amerikanske justisdepartementet

Mick Jagger

Rolling Stones-frontmann Mick Jagger er også med i materialet. Et fotografi viser Jagger sittende ved en middag sammen med USAs tidligere president Bill Clinton. I likhet med andre kjendiser som nevnes i utgivelsen, er det ingen beskyldninger mot Jagger om at han har gjort noe galt. Bildet ser ut til å dokumentere Epsteins tilgang til elitens sosiale sirkler snarere enn kriminell atferd.

Det amerikanske justisdepartementet

Bill Clinton

Tidligere president Bill Clinton har en mer fremtredende plass i mappene. Blant bildene er fotografier som viser Clinton i et svømmebasseng og i et boblebad sammen med personer med sladdet ansikt, hvorav den ene ser ut til å være Ghislaine Maxwell. Clinton har tidligere erkjent at han omgås Epstein og har reist med hans privatfly, men har gjentatte ganger benektet at han kjente til Epsteins sexhandel eller at han var involvert i den.

Det amerikanske justisdepartementet

Andre bilder

I tillegg til disse tallene har justisdepartementet frigitt tusenvis av sider med materiale, hvorav mange dokumenter er kraftig redigert for å beskytte mer enn 1200 ofre og deres pårørende. Filene inneholder blant annet fotografier fra Epsteins byhus på Manhattan, bilder av sosiale arrangementer i USA og i utlandet, og dokumenter fra føderale etterforskninger som strekker seg over mer enn et tiår.