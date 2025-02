Equinix og Raynor samarbeider om en "kjole laget av data"

HQ

Teknologien overvelder og kontrollerer allerede hverdagen vår, så hvorfor skulle den ikke også spille en større rolle i mote- og klesindustrien? Det er tydeligvis et spørsmål som motehuset Raynor og tjenesteleverandøren Equinix har stilt seg, og til slutt bestemte de seg for å samarbeide om et plagg som blir sett på som en "kjole laget av data".

Kjolen består av 3600 meter fiberoptiske kabler og flere metallskiver og bolter, og ja, det betyr at det er en ganske klumpete og tung gjenstand, med en vekt på 25 kilo.

Når vi snakker om kjolen, blir vi fortalt "Kjolen representerer personifiseringen av internett, et komplekst nettverk av fysisk materiale som har lagt til rette for noen av de største menneskelige prestasjonene i vår tid."

Designer Maximilian Raynor kommenterte også kjolen ved å legge til "Du trenger ikke tilgang til de fineste materialene for å skape noe vakkert. Ofte kan de mest ukonvensjonelle materialene, kombinert med en "make-do-and-mend"-tilnærming til design, gi virkelig spennende resultater."

Dette er en annonse:

Ta en titt på det ekstravagante moteplagget nedenfor. Tror du vi kommer til å se flere klær som dette i fremtiden?