Er Audi A6 Avant e-tron den perfekte elbilen for en travel juleferie?

Da vi først så på Audi A6 Avant e-tron, likte vi den, men vi følte heller ikke at den gjorde så mye ut av seg. Kanskje Audi hadde gjort den litt for gledesløs, litt for anonym?

Magnus fikk sjansen til å ta en ny, mye lengre titt på bilen i jule- og nyttårsferien, og kom med en helt annen konklusjon.

For når du frakter barn, gaver, utstyr og annet familiegods, begynner du å legge merke til hvor gjennomtenkt A6 Avant e-tron faktisk er, og han endte opp med å ... ja, elske den.

Du kan se videoen nedenfor.