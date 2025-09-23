Er de nominerte til Årets spill allerede åpenbare? Vi diskuterer i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Det begynner å nærme seg den tiden på året hvor vi bruker all vår tid på å diskutere hvilke spill som er de beste i gjengen. Jepp, prisutdelingssesongen nærmer seg, og selv om The Game Awards for en vil skje i desember, føles det som om hovedkandidatene allerede er klare.

Med spill som Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, Split Fiction, Donkey Kong Bananza, Death Stranding 2: On the Beach, Kingdom Come: Deliverance II, og Hades II lanseres snart, ser det ut til at årets beste titler og de prisbelønte håpefulle har kommet.

Så, med dette som tilfelle, og med noen lovende prosjekter som Ghost of Yotei på vei, snakker Alex og jeg om hvilke spill vi forventer å lede flokken og likeledes hvilke vi tror kan møte snubs på grunn av når de ble lansert eller på samme måte rett og slett ikke kan matche resten av flokken, som Indiana Jones and the Great Circle, Monster Hunter Wilds, Mario Kart World, Doom: The Dark Ages, Borderlands 4, og mer.

