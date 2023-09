Er Deep Rock Galactic: Survivor din neste besettelse?

Med Deep Rock Galactic som en enorm sensasjon er det neppe overraskende at Ghost Ship har ønsket å utvide verden ved å utforske nye måter å levere en Deep Rock opplevelse på. En av de første kommende satsingene inkluderer en Vampire Survivors-aktig vri på sci-fi-verdenen, med nettopp dette spillet kjent som Deep Rock Galactic: Survivor. Da jeg var på Gamescom i år, fikk jeg muligheten til å prøve nettopp dette spillet i en demo-økt der Ghost Ship s CEO og CCO, Søren Lundgaard og Mikkel Martin Pedersen, fortalte meg alt om det kommende prosjektet.

Deep Rock Galactic: Survivor er et spill som krever svært lite innsats fra spilleren. Alt du trenger å gjøre, er å bevege en analog spak for å styre dverggruvearbeideren din, og resten håndteres automatisk. Du trenger ikke å grave, skyte fiender eller plukke opp gjenstander. Spillet gjør alt dette for deg automatisk, og selv om du sikkert lurer på hvordan det er mulig å få en krok i spillet med så lite interaksjon, er det selve banedesignet og utfordringen.

Tanken bak Deep Rock Galactic: Survivor er at du skal begi deg dypt inn i en planet for å samle så mange ressurser som mulig, fullføre forhåndsbestemte utfordringer (som å beseire 300 fiender) og flykte med livet i behold, samtidig som du unngår og skyter deg gjennom hundrevis av fiender og til slutt en fiende på bossnivå. Konseptet er veldig enkelt og lett å forstå, og det er også veldig godt og effektivt gjennomført, på samme måte som Vampire Survivors, som har et enkelt, men svært underholdende gameplay.

Det er ikke lett å spille Deep Rock Galactic: Survivor, husk at du må grave og hugge deg gjennom et nivå for å unnslippe fiendenes angrep, ettersom det er en roguelike, og når du dør, er spillet over. Men siden spillet faller inn under denne undersjangeren, har det også et progresjonssystem å forholde seg til. Ved å utvinne gruvedrift og beseire fiender får du erfaring, og når du samler denne erfaringen, stiger du i nivå. Hver gang du stiger i nivå, kan du velge en ny perk, artefakt eller et nytt våpen, og disse har vanligvis mindre, men viktige elementtyper knyttet til seg som gjør at du kan designe bygg som utfyller hverandre. Det er et system som, i likhet med selve spillet, er veldig enkelt å forstå, men som likevel har dybde.

Med flere spillbare figurer som er lovet ved lanseringen på Early Access, og noen få forskjellige biomer og nivåer, hver med sine egne sjefer å oppdage, er det ganske klart for meg at Deep Rock Galactic: Survivor kommer til å bli min neste store besettelse. Dette er et veldig enkelt spill å plukke opp og spille, med baner som vanligvis varer i 20-40 minutter, samtidig som det er uanstrengt morsomt. Den dagen spillet kommer til Nintendo Switch, noe jeg ble fortalt av Lundgaard og Pedersen at vil skje en gang i fremtiden når Early Access er ferdig, tror jeg at jeg vil finne det svært utfordrende å bruke tid på noe annet i fritiden. Men du trenger ikke ta meg på ordet, for spillet vil snart få en demo som en del av den kommende Steam Next Fest, så ikke gå glipp av sjansen til å oppleve denne indieperlen selv.

