Er det nok fortellinger til mer enn 10 Mortal Kombat -filmer: Ed Boon mener det er nok av skurker som er "absolutely up-for-grabs"

De siste Mortal Kombat-filmatiseringene, som startet med 2021-filmen, var tenkt som en tredelt historie der Mortal Kombat 2 er den midterste delen. Dette innebærer naturligvis at det vil komme en tredje film, og at den vil konkludere den bredere historien, binde sammen fortellingen og legge den til sengs. Men det finnes mange Mortal Kombat-spill, med over 10 hovedtitler og flere spinoffs og tilleggsvarianter, så det er nok av verdensbygging og fortellinger å ta av for å lage flere historier. Så hvor mange flere Mortal Kombat-filmer vil det bli?

Dette var et spørsmål som ble stilt til Mortal Kombat-skaperen Ed Boon under en pressekonferanse for filmen nylig, der Liu Kang-skuespilleren Ludi Lin, av alle, spurte den ikoniske spillutvikleren om det er nok til å lage mer enn 10 Mortal Kombat-filmer?

Boon svarte følgende: "Det er en historie, det er flere skurker som vi har introdusert gjennom årene som jeg tror er helt klare for å fortsette å lage filmer. Jeg skulle gjerne sett en til som introduserer Shinnok. Det er ganske mange flere skurker, og det som er så bra med Mortal Kombat er at når du dør, så kommer du bare tilbake i neste film. Ikke sørg over dem, de klarer seg fint."

Vil du se Mortal Kombat-serien fortsette å ekspandere, eller er det mer fordelaktig å ha en strammere og lukket historie?