Er det over for Tenacious D? Kyle Gass og Jack Black kommer med uttalelser etter Trump-attentat-vits

Har du noen gang sagt en vits som var så dårlig at den fikk et helt rom til å vende seg mot deg? Jeg vet at jeg har det, og Kyle Gass fra Tenacious D opplever noe lignende akkurat nå, bortsett fra at på stadion han fortalte vitsen på virket alt bra, helt til sosiale medier fikk nyss om det.

På en Tenacious D-konsert nylig gjorde Gass narr av attentatforsøket som ble gjort mot Donald Trump i helgen, og sa at han ønsket at snikskytteren skulle treffe ham neste gang. Som du kan se i videoen nedenfor, virket det ikke som om noen tok anstøt av det.

Men etter hvert som videoen sirkulerte på internett, ble Gass overøst med hat fra dem som ikke syntes det var klokt å gjøre narr av attentatet på Trump så kort tid etter at det hadde skjedd. I ettertid har Jack Black avlyst Tenacious Ds turné og fremtidige prosjekter, og Gass selv har også bedt om unnskyldning på Instagram.

Vi får se om det roer seg for Gass. Synes du spøken hans var feil?

