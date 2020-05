Er det sånn coverene til Xbox Series X-spill kommer til å se ut?

Microsoft har ikke lagt skjul på at de i en lang periode har tenkt til å lene seg inn i crossplay, crosscompatibility, ja cross-alt, og det er en sterk forbindelse mellom den nye Xbox Series X og Xbox One. Noe tyder på at den forbindelsen er så sterk at Xbox Series X-coverene stort sett er helt like Xbox One sinde, bare med et ekstra merke på.

Via en salgsannonse for Yakuza: Like a Dragon, som fort ble fjernet, har vi kanskje fått en første titt på et Xbox Series X-cover, hvor det står "Xbox Series X" oppe i hjørnet, samt merket som sier "Optimized for Series X", men utover det er det ikke veldig annerledes fra standard-coverene til Xbox One.

Dette ble funnet av insideren Wario64, som la det ut på Twitter med følgende beskjed:

"This may be the first placeholder box art for an Xbox Series X Smart Delivery game. Box art will note Smart Delivery, compatible for Series X and Xbox One, and optimized for Series X."

