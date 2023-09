Er dette de to beste Game Pass-ukene noensinne?

HQ

Microsoft har annonsert en ny runde med titler som kommer til Game Pass i løpet av de kommende to ukene. Selv om det definitivt er færre enn vanlig, tror vi likevel at det kan være en kandidat til den beste runden hittil - med fire enten gode eller svært lovende tilskudd.

Her er hele listen over hva som kommer og når:



Gris (Cloud, Xbox og PC) - i dag



Starfield (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 6. september



Solar Ash (Cloud, Xbox og PC) - 14. september



Lies of P (Cloud, Xbox og PC) - 19. september



Som vanlig er det også andre fordeler og nye ting som legges til Game Pass, noe du kan lese mer om på Xbox Wire.

Dessverre har alle gode ting en ende, og det er også titler som forlater abonnementstjenesten. Sørg for å spille disse før 15. september, eller kjøp dem ettersom du har opptil 20 % rabatt som Game Pass-abonnent.