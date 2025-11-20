Er dette den dyreste beef wellington i et supermarked? M&S får kritikk for et julemåltid til 195 pund

HQ

Vi bruker alle mye mer penger enn vi burde når julen nærmer seg. Det er bare et faktum, men noen priser er likevel høye nok til å få selv de største julematentusiastene til å stusse. Ta for eksempel det britiske supermarkedet M&S' beef wellington, som er laget av kokken Tom Kerridge og selges for hele 195 pund.

Fortnum & Mason, en annen eksklusiv forhandler, har en beef wellington til 120 pund. Andre koster rundt 30 pund, og til og med Gordon Ramsay tar bare 95 pund per person for en beef wellington-opplevelse på to av restaurantene sine.

"M&S Collection Tom Kerridge Beef Wellington har vært en stor suksess blant kundene", sier en talsperson til Sky News. "Den selger veldig bra, og vi har bare noen få igjen på vår julemat å bestille-side."

"Den håndskårne britiske storfekjøttfileten med en vekt på over 2 kg er beregnet på seks personer, modnet i 17 dager og håndrullet i duxelles av portobellosopp med silkemyk kyllingbrystmousse og svart trøffel som på en restaurant - det er den absolutt beste wellingtonen vi noensinne har laget."

