Er E3-messen bekreftet kansellert av spillselskap?

Devolver Digital har alltid vært en spillutgiver litt utenom det vanlige. Med et fokus på unike spillopplevelser, gjerne med mye blod og en retroaktig stil, samt en litt rebelsk holdning har selskapet fått et rykte på seg for å være spillindustriens "bad boy". Dette levde de helt klart opp til i natt.

For etter at coronaviruset har ført til at en rekke store spilleventer, turneringer, konsoller og hva det måtte være har blitt utsatt eller helt avlyst er det ikke rart mange stadig frykter at det som nok er den mest kjente spillmessen av de alle, Electronic Entertainment Expo (bedre kjent som E3) også vil droppes. Følgende melding fra Devolver Digitals Twitterkonto får det til å virke som om vi bare er noen timer unna en bekreftelse av dette:

"Cancel your E3 flights and hotels, y'all."

Nå er altså ikke Devolver Digital akkurat kjent som det mest "proffesjonelle" selskapet i verden, men jeg tror ikke engang de ville spøkt om noe slikt. Samtidig har jeg hørt fra flere utviklere og PR-folk at de fikk en lignende beskjed fra Entertainment Software Association, arrangørene av E3-messen, i går med tips om å holde et øye med mailen sin onsdag morgen amerikanske tid.

Dermed høres det ut som om vi kan se langt etter en stor Microsoft-konferanse hvor både Xbox Series X virkelig vises frem sammen med en rekke lanseringsspill, Warner Bros.' første konferanse med annonseringen av både et nytt Batman, Harry Potter og Injustice 3, EA med avdukingen av etterlengtede remastere og en rekke andre spennende annonseringer fra Los Angeles. Tiden vil vise om selskapene har tenkt å følge i Nintendo sine fotspor med egne videoer rundt samme tid i stedet eller hvordan de ellers har tenkt å fortsatt få oss til å betrakte midten av juni som både jul og bursdag for spillinteresserte.