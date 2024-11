Er gresset på Santiago Bernabéu skyld i at spillerne på Santiago Bernabéu sliter med mange kneskader?

HQ

Real Madrid gikk til landslagspause med et halvt smil sist lørdag: De knuste Osasuna (et av de sterkeste LaLiga-lagene i år) 4-0, men pådro seg tre skader i første omgang, inkludert en svært alvorlig skade på Eder Militão.

Militão pådro seg en fullstendig ruptur av det fremre korsbåndet i høyre bein. Den brasilianske spilleren gikk glipp av mesteparten av fjorårssesongen på grunn av den samme skaden... i venstrebeinet.

Dethar blitt sagt mye om at fotballspillere tvinges til å spille usunt mange kamper hver sesong, både i klubbene sine og på landslagene. Selv om det er hovedproblemet, kan det være en annen forklaring på akkurat denne typen skader.

Den tidligere spilleren Álvaro Benito, som også fikk en kneskade som satte en bitter og tidlig stopper for karrieren hans, sa til den spanske radiostasjonen Cadena Ser at en mulig forklaring på denne skadeplagen kan være hybridgresset, en blanding av naturgress og syntetiske fibre.

Han spekulerer i at banens overflate har stor innflytelse: "Knærne setter seg mer fast fordi kunstgresset er tørrere enn naturgresset", og han mener at det bør gjennomføres en kontroll.

Dani Carvajal pådro seg også en lignende skade på samme bane for en måned siden, selv om det bare er spekulasjoner, og skader vil fortsatt skje, mer og mer etter hvert som sesongen går, til det punktet at det nå ser ut til at det laget som vinner i år vil være det som har minst uflaks...