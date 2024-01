Er gullalderen for TV over?

HQ

Nylig uttalte David Chase, skaperen av Sopranos, at han mener at gullalderen for TV er over. Serien, som fulgte mafiabossen Tony Soprano og hans familie- og arbeidsliv, feiret nylig 25-årsjubileum, men Chase hadde ikke mye å smile over. I stedet mener han at jubileet snarere bør betraktes som en "begravelse" for ambisiøs, såkalt topp-TV. Breaking Bad, The Wire, Mad Men, den første sesongen av True Detective (det er nok best at vi ikke snakker om de andre).

Chase er en av de mest anerkjente serieskaperne i tv-historien, og for mange tv-seere er Sopranos fortsatt en av, om ikke den beste serien som noensinne er vist på de små skjermene. Så alle dommedagsprofetiene fra Chase fikk meg til å tenke. Er vi virkelig på vei ut av TVs gullalder, eller kommer det mer?

For å kunne ta en ordentlig titt på dette må vi reise tilbake i tid og se hva The Sopranos betydde da den kom ut. Jeg så ikke Sopranos før helt nylig, men når man sammenligner den med de andre seriene på den tiden, er det tydelig at den åpnet porten for sofistikerte serier som krevde mer av publikum. Du kan ikke bare sette på Sopranos etter en hard arbeidsdag og la tankene gå i dvale; det ville være en bjørnetjeneste for de utmerkede manusene og skuespillet til disse gangsterne. De er for det meste forferdelige mennesker, men ved flere anledninger tok jeg meg selv i å sitte med hodet i hendene og lure på hvorfor disse mafiosiene ikke bare kan komme overens. Det er den samme hjerteskjærende opplevelsen jeg har hatt når jeg har sett Better Call Saul, Breaking Bad, Succession og de første sesongene av Game of Thrones.

Mange av disse seriene ville sannsynligvis ikke eksistert uten Sopranos, men heldigvis lever vi i en tidslinje der de gjør det. Hvordan kan TV-gullalderen da være død, hvis vi konsekvent har sett serier av lignende kvalitet bli produsert i løpet av de 25 årene som har gått siden Tony Soprano første gang kom inn på terapeutens kontor? Vel, Chase mente at denne gullalderen ikke kunne vare evig, og nå som de fleste av disse seriene er avsluttet, vil vi se mindre av deres kvalitet over tid.

Det betyr ikke at det ikke vil finnes ambisiøse serier av høy kvalitet. The White Lotus og The Bear er eksempler på fantastiske serier som virkelig kan kreve mer av publikum. Men selv om disse prestisjeprogrammene fortsatt lever, kjemper de om seertallene i en annen verden nå. Strømming blir ofte sett på som den store fienden til tankevekkende film og TV. Det betyr ikke at det ikke finnes noe bra på strømmetjenestene. Stranger Things var et must, særlig i første sesong, og Amazons The Boys fortsetter å imponere med sitt kyniske blikk på en verden full av superhelter. Jeg tror den største kritikken mot strømmeplattformene ikke er at de aldri produserer noe bra, men at de i økende grad lager innhold som er ment å være så lettfordøyelig som mulig. Det er bedre å sørge for å inkludere så mange som mulig, selv om det betyr at man må velge bort de som vil ha mer. Hvis vi tar en titt på for eksempel Netflix' The Witcher eller de senere sesongene av Stranger Things, er det ikke mye som ikke forklares eksplisitt i dialogen. Teoribygging kan like gjerne være en død kunst i disse seriene, ettersom de fleste "teorier" i dag bare er folk som forklarer handlingen. Det er ikke bare strømmere som gjør seg skyldige i dette. Game of Thrones sluttet i de senere sesongene å levere utrolige monologer og øyeblikk som fikk deg til å tro at denne fantasiverdenen var helt virkelig, og fokuserte i stedet på å lage så mange dragescener som mulig for å tilfredsstille de som ser serien på store pubskjermer og jubler hver gang de tror de hører ordet Dracarys.

Ambisjonen, dristigheten, det føles som om den kan mangle til tider, for selv om vi har serier der disse tingene finnes, kjemper de som aldri før for å holde seg relevante. I en Twitter-boble er det lett å tro at denne typen serier dominerer verden, men når vi ser på seertallene, er det tydelig at folks investering i ukentlig prestisjedrama ikke er like sterk som før. På toppen av sin popularitet trakk Sopranos rundt 12 millioner seere i uken. Hvis vi for eksempel tar en titt på den siste episoden av Succession, trakk slutten av Jesse Armstrongs briljante og detaljerte historie 2,9 millioner seere da den hadde premiere. Som nevnt er verden selvfølgelig annerledes nå. Vi har alle umiddelbar tilgang til hundrevis av TV-serier og kan se hva vi vil når vi vil. Vi trenger ikke å vente på reklamepauser for å tisse eller lage oss en matbit, vi trenger ikke å se noe når det har premiere, og likevel er det fortsatt mye TV som slår Succession i dag.

Den absolutte komediefesten The Big Bang Theory har hele 17,31 millioner seere i snitt per episode. Det slår Sopranos med god margin. Betyr det at seertallene har gått ned, og at strømme-"innholdet" har tatt over, at prestisjedramaet offisielt er dødt? Vel, nei, egentlig ikke. Jeg tror David Chase kan ha rett i en viss forstand. Det er lite sannsynlig at vi får se et solid, ambisiøst drama på en stund, bortsett fra de få vi allerede har, men det vil alltid være en eller to TV-serier der ute for publikum som ønsker å følge med. De vil kanskje ikke være de mest vellykkede når det gjelder seertall, men de vil ha et publikum, og det vil alltid være noen som vil skrive en prisbelønt, fengslende serie, for hvem vil vel ikke det?

Den eneste ulempen er at jeg ikke er sikker på at vi noen gang kommer til å se noe som blir seertall igjen. Ikke på samme måte som Sopranos var det, ikke på samme måte som Breaking Bad sørget for at du så den siste episoden så fort du kunne, hvis du ikke ville risikere venners og kollegers vrede. Alle ser på noe annet i dag. De ser på en gammel serie, og selv om de ser på noe nytt, er det ikke engang sikkert at det er den samme serien som du ser. Selv om jeg prøver så godt jeg kan, har jeg ennå ikke klart å overbevise noen i team Gamereactor om å se Succession, men jeg kommer til å fortsette.

Uansett tror jeg at vi bare trenger én. Én virkelig god serie for å stikke hodet opp av dynga. Som en som prøver å se The Sopranos i tillegg til å få partneren sin til endelig å oppleve Breaking Bad, kan jeg fortelle deg at det er grenser for hvor mye prestisjedrama du orker. Om noen år kommer jeg kanskje til å lengte etter slike serier, men enn så lenge har jeg fortsatt håp om at selv om vi ikke befinner oss i en gullalder, kan vi fortsatt finne en og annen gullbit i TV-seriene våre i ny og ne.