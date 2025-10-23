Er italienerne for emosjonelle? Ferrari-veteran Enrico Cardile forklarer forskjellen med Aston Martin

HQ

Enrico Cardile er en av nøkkelpersonene i Aston Martins umiddelbare fremtid. Ingeniøren, som har spesialisert seg på aerodynamikk, hadde jobbet for Ferrari siden han ble uteksaminert som romfartsingeniør ved universitetet i Pisa i 2002, inntil han ble ansatt av Aston Martin i juli 2024 for å jobbe som ny Chief Technical Officer, og rapportere til legenden Adrian Newey, og erstatte Andrew Green. Den 50 år gamle italieneren fikk ikke lov til å begynne å jobbe lovlig hos Aston Martin før ett år senere på grunn av juridiske problemer.

I podcasten Beyond the Grid (via ScuderiaFans) snakket Cardile om sine første følelser i et av Formel 1s mest ambisiøse team, og håpet at regelendringene i Formel 1 i 2026 skulle gi ham muligheten til å sette en stopper for en rekke dårlige resultater og kjempe om seire og til og med verdensmesterskap sammen med Fernando Alonso og Lance Stroll.

Cardile mener at måten britene "reagerer på problemer" er en viktig forskjell sammenlignet med hvordan italienerne jobber, og at det gir dem en fordel. "I England er folk mindre emosjonelle, og jeg tror det er en styrke. Én ting er å ha lidenskap for det du gjør, noe annet er å la følelsene ta overhånd når du er under press eller når det oppstår problemer. Her holder folk seg rolige og fokuserte, og de mister ikke det endelige målet av syne".

Aston Martin jobber fortsatt for å nå Ferraris nivå

Etter to tiår med arbeid i Maranello er det en stor forandring å bytte til Silverstone. Cardile virker fornøyd, og sier til og med at han elsker å bo i England "til tross for været", og forklarte videre forskjellene mellom de to lagene.

"Mellom Ferrari og Aston Martin kan jeg føle noen klare forskjeller. Jeg kan ikke dele for mange detaljer akkurat nå. På den ene siden er Ferrari et veletablert selskap, med svært raffinerte prosesser og systemer som har blitt utviklet gjennom flere tiår. Hos Aston Martin jobber vi fortsatt med å nå det nivået, og det er fortsatt mye optimalisering som gjenstår."

