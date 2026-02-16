Er kapittel 3 det perfekte tidspunktet å sjekke ut Dune: Awakening?

HQ

Dune: Awakening hadde en overraskende god lansering, men hadde også, skal vi kalle det, et mangelfullt sluttspill med et langt veikart for å endre det. Vi fikk den første historieutvidelsen og en stor oppdatering, og nå er vi ved det tredje kapittelet som har gjort noen store endringer sammen med DLC, Raiders of the Broken Lands. I tilfelle noen ikke fikk notatet, er oppdateringen gratis, så kom deg inn igjen, og hold deg i skyggen.

DLC-en er ganske enkel; den gir deg et nytt utseende for noen få våpen, nye rustningssett, mange nye dekorasjoner til basen din og hele 74 nye bygningsdeler. Jeg liker virkelig utseendet på det; det passer godt til spillet, og siden det er kosmetisk, føler du ikke at du går glipp av noe og trenger å betale mer. Når det er sagt, har jeg ikke noe imot store, massive DLC-er som koster penger, men "mindre" DLC-er som dette, som bare er kosmetiske, er også helt greit.

Spillere som har vært borte fra spillet i en måned eller mer, får en pakke som gjør at de kan lage en ny base og starte på nytt. Greit nok. Jeg har mitt relativt nye baseflyttingsverktøy, så jeg kan bare flytte basen min hvis jeg vil.

Kapittel 3-oppdateringen er mildt sagt massiv. Den endrer mekanikken, legger til nye områder og endrer dynamikken i spillet. Den legger til og med til noen nye og omarbeidede våpen og noen grunnleggende daglige forbedringer, som transport-NPC-er som aksepterer valuta lagret i banken din. For meg var fjerningen av skatten og muligheten som ble implementert for flere måneder siden for å gjenfinne tapte kjøretøy mye viktigere, ettersom noen transportmidler er dyre å lage og altfor mye penger har blitt kastet bort på skatt. Men jeg får en dobbeltkniv og en pyrocket i stedet, og det er akseptabelt.

Det utvider fortellingen i spillet, men enda viktigere er det at det fjernet beskatningsmekanikken som ærlig talt ikke gjorde så mye. Forlatte spillerbaser må fortsatt ta nok skade før de kan plyndres, og på det tidspunktet har ørkenen spist opp det meste uansett, slik at det gir liten mening å plyndre forlatte baser.

Landsraad-systemet og progresjonen i spillet har fått en stor overhaling, og en ny progresjon for å stige i fraksjonsrang har blitt introdusert, noe som gir deg flere valgmuligheter. På toppen av dette er det lagt til et forsterkningssystem, men dette er bare for sluttspillutstyr. Jeg liker at Landsraad har blitt mer strømlinjeformet, i tillegg til de nye fangehullene som generelt er lettere å nå gjennom augment-skjemaene som skalerer med vanskelighetsgraden på teststasjonene dine. Jeg antar at auksjonshuset vil bli oversvømt av disse for de av oss som ikke har tid til å dyrke materialer og Solari i tre eller fire timer om dagen. Jeg er ikke sikker på om den økte interaksjonen med Landsraad er en god ting, men samtidig gjør det det mer levedyktig å spore progresjonen og interaksjonen din. Belønningene er absolutt viktige for det daglige spillet ditt, så det gir mye mer mening å gå etter dem enn før, og legger til et nytt lag i stedet for bare ren daglig grind.

Den viktigste nye tingen er overlandskartet, der du bokstavelig talt forlater sandkassen og tidligere kunne dra til en av to sosiale knutepunkter eller Deep Desert, der det meste av high-end grind finner sted, der det for å være ærlig er mye tryggere å dyrke materialer for grunnleggende håndverk. Men det er fortsatt litt forvirrende, for det faktum at du trenger spillets hjelp til å huske hvor du er, sier det meste, og jeg trenger virkelig å kunne zoome ut mer. Men jeg trenger i det minste ikke å bekymre meg for vann og drivstoff når jeg flyr på landkartet.

Fem nye teststasjoner - Dune: Awakenings versjon av et fangehull - har blitt lagt til. De kan dyrkes, og jeg elsker hvordan du kan stille inn vanskelighetsgraden selv, noe som passer bra med en endring i hvor hardt NPC-er slår, fordi det var helt utenfor skalaen for noen eksisterende teststasjoner. Det fjerner ikke ultra-hardcore-delen av spillet, ettersom det beste utstyret og belønningene fremdeles er for de som klarer de verste delene, men hvis du ikke har en vennegjeng å spille med eller bare ikke har to timer til å løpe det samme fangehullet, gjør det å kunne skalere vanskelighetsgraden spillet mye morsommere for de kvasi-tilfeldige spillerne som bare nyter spillet i stedet for å prøve å dominere det.

Dessverre gjør Deep Desert NPC-er nå mer enn dobbel skade, noe som gjør solospill mye vanskeligere. Dette er irriterende, da det begrenser måten å dyrke plasteel som trengs for T6, utstyrsnivået i sluttspillet. Personlig hadde jeg allerede slått meg til ro med å få tak i denne ressursen via skattejakt i ørkenen, uansett hvor tidkrevende det er, men for de som er vant til å dyrke skipsvrak, vil det være mildt irriterende.

Med den nye oppdateringen har Funcom rettet opp kritikken av tvungen PvP, men sørget for at selv om solospillere har det vanskelig, men ikke umulig, er den beste måten å spille spillet på med venner, slik det skal være, for på Arrakis er det tøft og grusomt å overleve alene.