Er kinoen dømt til undergang?

Så langt har 2023 ikke vært noe godt år for kinobransjen. En rekke spennende filmer har debutert på kino, men svært få av dem har blitt virkelige suksesser. Halvveis ut i året er det bare én film som har passert milliarden på verdensbasis, og mange av filmene har slitt med å generere en halv milliard dollar. Måten filmindustrien endrer seg på, har fått meg til å tenke på om kinoen er dødsdømt, og jeg er tilbøyelig til å tro at den kanskje er det.

For å få en oversikt over filmlandskapet i 2023 er det bare å se på hvor mye penger hver enkelt film har generert på kino i år. Bortsett fra giganten The Super Mario Bros. Movie har ingen av dem vært i nærheten av 1 milliard dollar, og den neste som kommer nærmest er Guardians of the Galaxy Vol. 3. Så hva har endret seg? Helt siden covid-19-pandemien har vi sett at måten seerne liker å konsumere innhold på har endret seg betraktelig. Det er slutt på å se de største blockbusterne på kino, og mange seere er mer enn komfortable med å vente et par måneder ekstra på at filmene lander på strømmetjenestene. Når man i tillegg legger til økende produksjonskostnader og mer kunnskapsrike seere, er det klart at kinoen ikke kan eller vil overleve hvis ikke noe endres.

De økende billettinntektene

Før pandemien var kinobransjen på sitt høyeste. Folk strømmet til kinosalene for å se de nyeste filmene, i en slik grad at det mellom 2015 og 2019 ble vist filmer som tjente i gjennomsnitt fem milliarder dollar per år - og 2019 bød til og med på filmer som tjente ni milliarder dollar. I løpet av den korte femårsperioden var det 27 (!) filmer som passerte denne megagrensen. Til sammenligning har det bare vært 52 filmer som har tjent inn en milliard dollar noensinne. Når man i tillegg tar med i beregningen hvor mange filmer som har nærmet seg milliardgrensen, blir det enda tydeligere hvor stor filmfantasien er.

"I 2019 hadde Disney åtte av de ni filmene som tjente inn en milliard dollar, hvorav tre kom fra Marvel Studios, to var animasjonsfilmer, en live-action-remake og en Star Wars."

Men så stengte verden ned på grunn av koronaviruset. Produksjonsselskapene måtte tilpasse seg en verden der kinoer ikke var allment tilgjengelige, og dette førte til at filmer forlot fysiske lanseringer til fordel for digitale premierer på strømmetjenester. Det sier seg selv at Netflix, Prime Video, Disney+, HBO, og alle de andre strømmetjenestene, endte opp med å håve inn massevis av seere. Etter en lang periode uten fysiske premierer tok pandemien slutt, og kinoene ble måten å se de nyeste storfilmene på igjen, men uten at dette førte til en tilbakevending til tiden før covid. Siden pandemien har det blitt produsert filmer for fem milliarder dollar, og bare i 2023 er det mange store filmer som sliter (eller rettere sagt allerede har mislyktes) med å tjene inn produksjonskostnadene.

Fremveksten av strømmetjenester

Det er ikke til å stikke under en stol at strømmetjenestene har vært en del av denne mislykkede tilbakekomsten for kinoen. Hvorfor bruke penger på en kinobillett når du kan se den samme filmen som en del av strømmeabonnementet du allerede betaler for? Før Covid tok det mange måneder før en film kom ut på DVD/Blu-ray, og deretter ofte flere år før den kom til en strømmetjeneste. I dagens marked tar det vanligvis en måned eller to før filmen forlater kinoen og lander på en strømmetjeneste. Det går for eksempel rykter om at The Flash blir tilgjengelig på strømmeplattformer 18. juli, en drøy måned etter premieren.

I tillegg må man ta hensyn til den moderne forbrukerens atferd. Du kan selvsagt sette deg i bilen eller gå til den lokale kinoen, se 20 minutter med trailere før du endelig får se filmen på et forhåndsbestemt tidspunkt. Eller så kan du vente litt og se den samme filmen på telefonen mens du sitter på toalettet - ikke at jeg noen gang har gjort det ... Kino er ikke lenger den beste, eller rettere sagt mest praktiske, måten å se storfilmer på, og den siste tidens kinotall viser det.

Produksjonsbudsjettene er ute av kontroll

Løsningen er vel bare å satse på å sende filmer til strømmetjenester? Strømmetjenestene tjener ikke like mye penger til produksjonsselskapene som kinoene gjør, noe som betyr at filmene må ha mindre budsjetter. Dessverre er det ikke råd til et mindre budsjett for dagens storfilmer heller, ettersom spesialeffekter, animasjoner, rekvisitter og fysiske effekter, kulisser, store mannskaper, dyre stjerneskuespillere, reisekostnader og mye mer gjør at filmer koster en formue å lage. Som et referansepunkt kan nevnes at Indiana Jones and the Dial of Destiny hadde et produksjonsbudsjett på svimlende 295 millioner dollar. Det som virkelig er skremmende, er at dette vanligvis ikke inkluderer de enorme markedsføringskostnadene for en storfilm, som ofte fører til en dobling av det totale budsjettet. For at Indy 5 skal bli en "suksess", må filmen spille inn 600 millioner dollar på verdensbasis, noe bare tre filmer har gjort så langt i 2023.

De økte produksjonskostnadene er heller ikke noe som bare rammer storfilmer, for indiefilmer blir stadig dyrere, og som trenden har vært den siste tiden, sliter de også med å tjene inn kostnadene sine. Ta for eksempel Ari Asters siste film Beau is Afraid. Denne filmen ble produsert og finansiert av A24, et produksjonshus som var i ferd med å bli kongen av indiefilmer. Vel, Beau is Afraid kostet 35 millioner dollar å lage (minus markedsføring), men klarte ikke engang å tjene inn 11 millioner dollar på kino. Vil denne filmen klare å generere titalls millioner dollar fra strømmeavtaler? Sannsynligvis ikke, noe som gjør filmen til en økonomisk flopp og gjør at indieproduksjonsselskapene må være enda mer forsiktige med hva de gir grønt lys for og skaper.

Publikum er blitt klokere

I tiden før pandemien strømmet publikum til kinoene for å se nesten hva som helst. Franchiser var kongen, og det samme var remakes. I 2019 var den mest innbringende filmen Avengers: Endgame, men hva kom på andreplass? Live-action-filmen The Lion King, som til dags dato er den niende mest innbringende filmen gjennom tidene. I 2019 hadde Disney faktisk åtte av de ni filmene som tjente inn en milliard dollar, hvorav tre var fra Marvel Studios (Endgame, Spider-Man: Far From Home og Captain Marvel), to var animasjonsfilmer (Frozen II og Toy Story 4), enda en live-action-remake (Aladdin) og en Star Wars (Episode IX - The Rise of Skywalker). Siden det året har bare én Marvel film passert en milliard dollar (Spider-Man: No Way Home), Pixar sliter med å finne fotfeste, Star Wars er i en blindgate på kino, og live-action nyinnspillinger blir revet i filler av fansen før de i det hele tatt er i nærheten av premiere. Hvorfor det? Fordi publikum ikke vil bruke penger på det samme som de har konsumert i årevis.

Hovedproblemet er at denne manglende interessen for å vende tilbake til kinoene er i ferd med å bli et problem også for originalprosjekter. John Wick: Chapter 4 hadde en massiv premiere og tjente inn produksjonskostnadene og litt til, men tjente inn mindre enn 430 millioner dollar, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ble godt mottatt av kritikerne, men nådde så vidt over 200 millioner dollar globalt, og Pixars nyeste original-IP, Elemental, vil være heldig om den i det hele tatt når 200 millioner dollar. Og dette er bare årets "mer vellykkede" filmer. Historien har tilsynelatende allerede glemt 65, Cocaine Bear, Air, The Pope's Exorcist, Knock at the Cabin, Renfield, No Hard Feelings, Asteroid City, og en hel samling interessante, originale verk som har kjempet, eller fortsatt kjemper, med nebb og klør for å få et snev av 100 millioner dollar i kassa.

Vil kinoen komme seg igjen?

Med et så elendig år så langt er spørsmålet om kinoen vil komme seg og komme tilbake til der den en gang var? Jeg kan ikke se for meg at det vil skje. Det vil alltid være noen få filmer som debuterer og tjener en eller to milliarder dollar og får alle til å tro at kinoen lever i beste velgående, men hvis de mindre prosjektene ikke kan fungere som base for kinoer over hele verden, vil det rett og slett ikke være noe sted å vise disse storfilmene. Og det gjør meg veldig trist. Kinoen er et fantastisk sted, det beste stedet å se de nyeste filmene. Selv om det er praktisk og enkelt å streame og se på innhold på telefonen, kan det ikke erstatte et massivt lerret på 40 fot med dundrende surroundlyd som får hele kroppen til å riste.

Vi befinner oss ved et vendepunkt i filmbransjen, og selv om jeg håper at vi kan komme tilbake til det suksess- og spenningsnivået vi hadde før pandemien, tror jeg at dagene med kinoer og biografer slik vi kjenner dem, er over. For å bruke et sitat fra min favorittfigur The Lord of the Rings, orken Gothmog: "Kinoens tid er over, strømmetjenestens tid er kommet."