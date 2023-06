Er Kraften i Star Wars Outlaws?

HQ

Takket være de siste ukenes nyhetsfylte show vet vi at 2024 kan bli et meget spennende år for spillentusiaster. En av grunnene til dette er den planlagte lanseringen av Star Wars Outlaws. Derfor grep David muligheten til å snakke med Chadi El Zibaoui og John Björling, henholdsvis spillets assisterende direktør og assisterende narrativ direktør i Los Angeles. Da spurte han blant annet om Kraften, lyssabler og noen av Star Wars-universets mest brukte aspekter vil være i Star Wars Outlaws. De fikk ikke akkurat et tydelig svar:

"Jeg mener, Kraften er jo overalt, ikke sant?"

Heldigvis kunne de forteller mer om andre ting i intervjuet du kan se under.