Er Kratos fra God of War klar for Fortnite?

Tidligere i dag skrev jeg om offentliggjøringen av Fortnite Chapter 2 Season 5 Zero Point og at Epic Games sa enda flere nye figurer vil komme i løpet av sesongen. Nå vet vi nok om en av dem.

For mens Epic nøyde seg med å legge ut seks lydopptak av Troy Baker sine hint om de nye figurene vi kan spille som allerede nå i Fortnite har Sony lagt ut et eksklusivt syvende hvor den talentfulle skuespilleren sier følgende:

"Virkelighetslogg 32. Notis til meg selv: Ikke gjør noe research om mål før du transporterer dem til øyen. For om du gjør det...vil du kanskje finne ut noen ting du virkelig ikke ønsker å vite. Som...jeg vet ikke. For eksempel at den neste karen du plukker opp bokstavelig talt har tilintetgjort flere guder. Med bare hendene. I ukontrollerbart raseri."

Det er bare et fåtall figurer som passer den beskrivelsen, så når den kjente Fortnite-leakeren HYPEX i tillegg rakk å ta følgende skjermbilde før annonsen visstnok ble fjernet fra PlayStation Store virker det ganske åpenbart hva som venter.

Takk til HYPEX

Jepp. Kratos fra God of War vil tydeligvis bli med på moroa denne sesongen. Dette høres ikke bare kult ut i mine ører, men også fascinerende siden Fortnite støtter krysspilling (cross-play) på tvers av konsollene. Vil denne helten eller skinet bare kunne brukes om PlayStation-spillere slår av cross-play eller vil Microsoft og Nintendo faktisk godta at en ikonisk PlayStation-figur dukker opp på konsollene deres? Med tanke på at Sony tydeligvis har planlagt markedsføringen allerede trenger vi nok ikke å vente altfor lenge på svar.

Hvilke andre Nintendo-, PlayStation- og/eller Xbox-figurer vil du gjerne spille som i Fortnite?