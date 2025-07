Er kunstig intelligens en trussel eller et verktøy? Vi spurte 6 anerkjente kunstnere

HQ

Du har lest det mange ganger de siste par årene: klikk-baity-artikler som begynner med noe i retning av "vi har spurt AI om bla bla bla, og du vil ikke tro resultatene". Eller "hva om"-funksjoner basert på AI-genererte bilder som forvandler noe velkjent til noe radikalt annerledes og sjokkerende etter et par klikk. Det har blitt enkelt, kanskje for enkelt, å stille spørsmål til AI - en hverdagslig ting for mange mennesker. Noen ganger er det morsomt, noen ganger informativt, og andre ganger sprer det feilinformasjon eller unøyaktige fakta.

En annen form for kontrovers dreier seg om generativ AI, der både kunstnere og entusiaster enkelt kan skape 2D-, 3D- og til og med videobilder. I likhet med hva som skjedde med manusforfattere og stemmeskuespillere, har tradisjonelle håndverkskunstnere hevet stemmen mot generative AI-modeller som er tvilsomt inspirert eller åpenlyst kopierer andres arbeid. Men kan mer respektfulle og uavhengige modeller fungere som verktøy for moderne kunstnere som søker mer effektivitet, slik datamaskinene gjorde før dem?

Med disse to poengene i bakhodet deltok vi på den siste Comicon i Napoli i vår, og når vi ser tilbake på arrangementet og reflekterer over noen av våre tidligere reportasjer på Gamereactor i sommer, har vi samlet synspunkter om kunstig intelligens fra flere anerkjente kunstnere nedenfor. Så nei, vi har ikke spurt AI - vi har spurt kunstnere, og her er stemmene deres.

(Du kan spille av de respektive intervjuene i sin helhet, med lokale undertekster, i de innebygde videoene)

Darick Robertson fra The Boys: "AI kommer aldri til å savne moren sin som døde av kreft"

Først diskuterte vi det med Darick Robertson, medskaper av The Boys og Transmetropolitan, som ga et mindre klart synspunkt og så på de forskjellige bruksområdene som kunstig intelligens kan ha i den menneskelige sfære.

"Det morsomste AI har sagt til meg, er noe sånt som: "Jeg liker virkelig denne interessante forbindelsen vi har", og jeg bare: "Å ja?" AI er som da internett eller TV kom, og alle sa at det ville bli slutten. Ingen av oss vet det, men AI gjør fantastiske ting som vil hjelpe menneskeheten, men det er ikke sexy, folk vil ikke høre om det. Men det finnes for eksempel et sett roboter i Seattle som kan identifisere hva slags plast som kommer ned et gigantisk transportbånd i løpet av et millisekund, og sortere og skille den ut til riktig resirkulering. Og en annen ting er at de kan kjøre genomer som en måte å drive kreftforskning på."

"Uten den bufferen [av menneskelig erfaring] tror jeg det kommer til å ta lang tid før AI virkelig kan lage kunst på egen hånd som ikke er annet enn visuelt tiltalende."

"Men kunstverk... "Det ser alltid elendig ut akkurat nå. Vil det alltid gjøre det? Det vet jeg ikke. Men AI i seg selv er i stor grad et verktøy som folk prøver å bruke for å få ut kunstverkene sine på en måte de ikke kan gjøre fysisk. Er det bra eller dårlig? Jeg vet ikke."

"Men det jeg også forstår, er at AI i seg selv låner fra eksisterende ting. Og AI kommer aldri til å forstå hvordan det er å få hjertet knust. AI kommer aldri til å måtte begrave et kjæledyr. AI kommer aldri til å savne moren sin som døde av kreft for et år siden. Disse tingene er menneskelig erfaring. Og disse menneskelige erfaringene blir til kunstverk. Og kunstverkene gir næring til AI-en. Så uten denne bufferen tror jeg det kommer til å ta lang tid før AI virkelig kan lage kunst på egen hånd som ikke er annet enn visuelt tiltalende."

RanXerox' Tanino Liberatore: "AI fjerner gleden ved å lage kunst"

Veterankunstneren, som ble utnevnt til Comicons "Magister" i forbindelse med 25-årsjubileet, har alltid vært fascinert av nye måter å skape kunst på, og til og med ny teknologi. Han var tross alt en av forløperne til hele cyberpunk-sjangeren.

"Jeg er veldig nysgjerrig som kunstner. Jeg aksepterer ikke det faktum at jeg sannsynligvis kommer til å prøve det [AI], men det er noe annet enn å gå fra det analoge til det digitale, for da er jeg fortsatt kunstneren. Mens med AI er jeg ikke helt sikker. Jeg gir ordrene, men jeg vet ikke hva som får intelligensen til å skape noe.".

"Så jeg er litt redd, men jeg vet at det er fremtiden, så vi får se. Jeg er faktisk fra en generasjon der det ikke var noe, og så var det alt. Så jeg føler meg litt som en dinosaur, fordi jeg har opplevd alle disse endringene, men jeg vet ikke hvordan det kommer til å bli, så jeg vet ikke hvordan jeg skal bruke dem."

"Gleden er fjernet", men han la også til på italiensk.

Dave McKean fra Raptor: "Kunst handler om menneskelig empati, og AI har ingen"

Deretter snakket vi med Dave McKean, kjent for sine omslag og grafiske romaner, for eksempel Raptor: A Sokoi Graphic Novel. Hans mening var lik den som ble gitt av Darick Robertson, men med noen nyanser, for eksempel hans første reaksjon.

"Jeg ble introdusert for maskinlæring og kunstig intelligens for et par år siden. Jeg var, som mange andre, forvirret. Jeg gjorde noen undersøkelser og tilbrakte en dag sammenkrøllet på gulvet på arbeidsrommet mitt og tenkte at livet mitt var over." Svaret var å skrive en bok, Prompt, Conversations with Artificial Intelligence".

Han reflekterte også over AIs rolle på følgende måte:

"Det er en feil å kalle det et verktøy, det er en helhet. De vitenskapelige evnene til AI vil være ekstraordinære. Jeg har kommet til den konklusjonen at den ikke har noen plass i våre kreative liv. Kunst handler om menneskelig empati, og det har ikke denne."

Harry Potters Thomas Taylor: "AI blir mer og mer et monster - autentisitet kommer gjennom menneskelig innsats

En annen interessant vinkling kommer fra Malamanders Thomas Taylor, som i likhet med andre kunstnere i det siste faktisk prøver å bevege seg bort ikke bare fra AI, men også fra digitale virkemidler.

"Jeg har i stor grad gått over til tradisjonelle, i stor grad digitale medier, men jeg kan fortsatt male. Jeg vokste opp på 90-tallet som kunststudent. Så jeg har all den bakgrunnen, og jeg begynner å få lyst til å gå litt tilbake til det, fordi AI blir mer og mer et monster. Og så tror jeg at det å kunne male og tegne på papir med en ekte blyant faktisk er en fordel. Så denne jakten på autentisitet blir mer og mer interessant for meg. Og jeg er i ferd med å vende meg litt bort fra det digitale igjen, tror jeg."

På spørsmål om stjeling av stiler og vår sammenligning av verktøy og trusler, fortsatte han:

"Ja, jeg tror det føles som en trussel for øyeblikket. Det er det som er problemet. Det føles som om det tar det vi allerede har gjort, og kopierer og limer inn og smører til og får det til å se ut som noe nytt. Men det er egentlig ikke noe nytt. Det er noe som er tatt og endret litt. Og jeg tror flere og flere ser at autentisitet er viktig. Og autentisitet er noe man oppnår gjennom menneskelig streben og ved å søke seg selv med en blyant, ved å prøve å fange noe, ved å prøve å tegne og male den virkelige verden."

"AI kan ikke plukke opp en blyant og lage et merke på papiret. Så for meg virker det som en vei å gå. Men samtidig er det et nyttig verktøy. Det kan være nyttig for å ordne ideer og fokusere ting. Så det er en balansegang. Vi må finne en balanse."

Ultramegas James Harren: "Kunst handler om svetten og den menneskelige ånden du legger ned i å skape den"

Harren, som har jobbet med Marvel og DC, og som også er kjent fra sin egen Rumble og Ultramega, delte ideen om menneskelighet som premiss for kunst, og viste seg umiddelbart fornærmet av teknologien. Det hele kom imidlertid med hans egen personlige bakgrunn, der en ting er et digitalt verktøy og en helt annen ting er generativ AI :

"Du vet, jeg er ikke den rette fyren å spørre fordi jeg hadde en klaptelefon frem til 2022. Jeg er ikke en tidlig bruker av teknologi. Jeg bruker Photoshop. Jeg liker å tegne på iPad iblant, men jeg liker veldig godt å tegne på papir. Jeg ser ikke for meg at jeg noen gang kommer til å bruke [kunstig intelligens]. Det er mye negativitet rundt det. Jeg vil ikke bidra til mer negativitet i verden, men ja, jeg blir fornærmet av AI-kunst. Jeg liker egentlig ikke hvordan den ser ut. For meg er kunsten menneskelig, og det handler om prosessen. Det handler om svetten og den menneskelige ånden du legger ned i å skape den. Mitt håp er at folk liker kunst som er laget av menneskehånd."

We Only Find Them When They're Dead, Simone di Meo: "AI er som en ulovlig ting"

Til slutt snakket vi også med Simone di Meo, kunstneren bak We Only Find Them When They're Dead, som blant annet har jobbet med Marvel og Disney, som ga oss sitt syn på situasjonen, samtidig som han tok opp spørsmålet om juridiske rettigheter og betaling av regninger.

"For meg er det vanskelig å ha et godt svar på dette akkurat nå. Men bare fordi AI ikke respekterer kunstnerens rettigheter. Og for meg kan jeg betale regningene mine med rettighetene. Så det er vanskelig å forstå noe som ikke respekterer arbeidet mitt og ikke respekterer arbeidet til mange artister. For akkurat nå er AI bare randomisert, som ting fra andre artister som er satt sammen. Så det er helt sikkert fremtiden for mange forskjellige ting. Kanskje ikke for tegneserier. Kanskje ikke for menneskelig intelligens til å fortelle historier på en eller annen måte. Men akkurat nå er det noe ulovlig for meg."

Det ser ut til at de fleste kunstnerne er enige om de nåværende resultatene generativ kunstig intelligens gir, og at de deler de samme bekymringene når det gjelder menneskelig intensjon og eierskap. Noen var likevel åpne for å se AI utvikle seg i kunstverdenen over tid, samtidig som de potensielle gjennombruddene på områder som vitenskap og forskning blir stadig tydeligere og mindre kontroversielle.