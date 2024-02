Er Mario vs. Donkey Kong Charles Martinets svanesang i rollen som rørlegger?

HQ

Helt siden det i fjor sommer ble kjent at han ikke lenger skulle legge stemme til Mario, og at vi faktisk ikke ville få høre ham i storfilmen Super Mario Bros. Wonder (Marios nye stemme er Kevin Afghani), har fansen lurt på hva som ville bli Charles Martinets siste opptreden i et spill som rørleggeren med bart, hvis det ikke allerede har skjedd.

Med de siste opptakene, demoen og presseinntrykkene på Mario vs. Donkey Kong har fansen begynt å gjenkjenne stemmen hans i Switch-spillet som lanseres i dag, og i forbindelse med lanseringen er Charles Martinets tilstedeværelse bekreftet i rulleteksten. Her er et skjermbilde der du kan se Martinet rett over Peach/Toads Sam Kelly:

Det er verdt å nevne at Game Boy Advance-originalen, som kom ut i 2004 (for tjue år siden), allerede resirkulerte mange av de ikoniske stemmene Martinet spilte inn til sin første spillrolle som Mario, med Super Mario 64 fra 1996. Men hvis vi sammenligner GBA-spillet med den nye nyinnspillingen for Switch, blir det tydelig at Nintendo har brukt andre innspillinger av høyere kvalitet denne gangen, inkludert noen alternativer. Det betyr i hvert fall ikke at skuespilleren har laget nytt materiale - det virker mer som om han har tatt en ny runde i arkivet for å fullføre det remastrede arbeidet.

Uansett ser det helt klart ut som noe som ble gjort før fjorårets annonsering og ankomsten av Wonder. Med andre ord, med mindre Nintendo har et annet prosjekt i skuffen, er vi vitne til Charles Martinets svanesang i dette universet etter fjorårets berømte cameo i The Super Mario Bros. Movie. At dette kommer med det legendariske uttrykket Super Mario 64 gir en nostalgisk touch som gjør at sirkelen er sluttet.

Gå ikke glipp av vår Mario vs. Donkey Kong anmeldelse og alle spillene vi publiserer hvis du vil høre Martinet en siste gang.