Er Metro Awakening VR det nye Half-Life Alyx? "Vi sørger for at spillerne får en lignende opplevelse"

Metro Awakening, det nyeste spillet i Metro-serien basert på Dmitry Glukhovskys roman Metro 2033, vil være eksklusivt for virtuell virkelighet. Det er et dristig trekk for Deep Silver, men de er sikre på talentet til spillstudioet, og det kan bli et av VRs beste (og skumleste) spill noensinne.

Neils van Unen, fra Vertigo Games (skaperne av det populære VR-spillet Arizona Sunshine), snakket med Gamereactor på Gamescom om spillet og hvordan det kan bli en milepæl for spill i virtuell virkelighet.

"Vi har mye historiefortelling", forteller han. "Det er mye sniking, kamp og action.

Og med disse elementene følte vi virkelig at dette kommer til å passe godt for Metro, og at vi med dette spillet kommer til å flytte grensene for VR."

Selv om VR-spill ennå ikke har tatt av i stor skala, får vi fra tid til annen et spill som virkelig setter spor etter seg. Kanskje ikke noe tydeligere enn Half-Life Alyx, som mange anså som årets beste spill i 2020, VR eller ikke. Kan Metro Awakening sette et lignende preg på bransjen?

"Vi har sett mye på hva de har gjort og kvaliteten på disse spillene", forklarer han. "Med Metro Awakening prøver vi å komme så nærme det som mulig. Vi vil sørge for at spillerne får en lignende opplevelse som de hadde i Alyx med dette Metro-spillet."

"Og når jeg ser på dette året, tror jeg det fortsatt kommer mange titler som er veldig spennende for VR, og det er flott å se. Jeg tror VR faktisk kommer til å bli veldig bra i år."

"Vi ønsker å sørge for at folk faktisk alltid er i stand til å komme seg gjennom møtet."

Metro Awakening vil fortsatt føles som et Metro-spill. Du må utforske verden og finne kuler for å overleve, men Vertigo har til hensikt at alle skal kunne glede seg over den spennende handlingen.

"Så vi vil alltid sørge for at folk føler at de virkelig må utforske verden, se seg rundt og finne kulene. For verden i seg selv er selvfølgelig veldig tom. Og vi vil selvfølgelig også sørge for at folk faktisk alltid klarer å komme seg gjennom kampene", innrømmer han når han skal forklare hvordan man balanserer vanskelighetsgraden i et VR-spill.

Vertigo har inkludert flere vanskelighetsgrader i spillet med mål om å gi spillerne en følelse av knapphet i verden, slik at de må være forsiktige med hvor mange kuler de har, men også sørge for at de finner nok kuler til å oppleve de mange møtene med alle fiendene.

"Det er balanse, vi må sørge for at du alltid er på kanten, men også gi dem muligheten til fortsatt å finne kuler. Vi jobber fortsatt med det, men det går i riktig retning", avslutter han.

Som annonsert på State of Play i går kveld lanseres Metro Awakening 7. november på PlayStation VR2, Steam VR, Meta Quest 2 og Meta Quest 3.