Er Microsoft på vei med en håndholdt Xbox?

I det siste har det versert en del rykter (og her er enda et) fra innsidere om at Microsoft er i ferd med å lage en bærbar Xbox, noe som ikke ville være så overraskende med tanke på suksessen til Switch, Steam Deck og en lang rekke ganske populære håndholdte PC-er som Asus ROG og MSI Claw. Så langt har disse ryktene bare vært basert på kilder utenfor Microsoft, men det siste tegnet kommer fra toppen av Xbox - Microsofts spillsjef Phil Spencer.

Tidligere denne måneden skrev Windows Central en artikkel om hvorfor det er helt nødvendig for Microsoft å levere en bærbar Xbox, og Spencer likte artikkelen, noe noen syntes var merkelig. Men da The Verge -redaktør Tom Warren sent i går skrev på X at "Microsoft really needs to step in here" og lage en håndholdt spillenhet, var Spencer der igjen og trykket på like-knappen.

Selv om det definitivt ikke er et bevis på noe som helst, er det likevel verdt å påpeke at to av Spencers 10 siste likes på X har handlet om en håndholdt Xbox. Spencer besøker Official Xbox Podcast på torsdag for å snakke mer om den fremtidige strategien for Xbox, men vi bør ikke forvente at en håndholdt enhet blir nevnt på dette tidspunktet.

Hva tror du, er Microsoft på vei inn på det bærbare spilltoget?