Er noen del av Storbritannia trygg på God Save Birmingham? "Det er kanskje ingen som kjenner den absolutte sannheten"

Med en tittel som God Save Birmingham, kan du kanskje anta at det bare er Englands andre by som har et stort behov for å bli reddet fra udøde inntrengere, men dette er faktisk kanskje ikke så nøyaktig. Under et nylig intervju som vi gjennomførte med Ocean Drives Hyeonseong Cha, kreativ direktør for spillet, spurte vi om hvor mye av landet som faktisk er i fare.

"Det vil være ledetråder og hint spredt rundt i spillet, og selvfølgelig er det ikke sikkert at alle byene er trygge," forklarer Cha "Men karakteren vil på en måte prøve å finne ut hvor, så hvor langt må jeg gå for å finne sikkerhet? Og så er det slik at i spillet er det kanskje ingen som vet den absolutte sannheten, som at dette stedet er trygt, og dette stedet er ikke trygt. Men greia er at karakteren, det er en prosess der karakteren finner ut av det og sikrer sin egen sikkerhet på lang sikt, og det er hele den prosessen spillet dekker."

Så der har vi det. Å finne en trygg havn vil tydeligvis ikke være så enkelt som å forlate Birmingham. For mer om det kommende overlevelsesspillet, sørg for å sjekke ut intervjuet vårt nedenfor.