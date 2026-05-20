Er passordfritt Windows 11 i Microsofts fremtid?

Microsoft har kunngjort at de vil slutte å sende SMS-koder for autentisering og kontogjenoppretting på personlige Microsoft-kontoer, og erstatte dem med sikrere alternativer som passordnøkler, autentiseringsapper og bekreftede e-postadresser, som rapportert av Windows Central.

"Microsoft mener at fremtiden for autentisering er passordfri, sikker og brukervennlig."

Ifølge Microsoft er SMS-basert autentisering "en ledende kilde til svindel, og ved å gå over til passordløse kontoer, passordnøkler og verifiserte e-postadresser hjelper vi deg med å ligge i forkant av nye trusler, samtidig som vi gjør kontotilgang enklere og mer sømløs".

Det som imidlertid ikke er beskrevet i sikkerhetsdokumentasjonen som fremhever endringen, er når Microsoft planlegger å fullstendig fase ut SMS-koder for pålogging på Microsoft-kontoer.

Microsoft ser på passkoder som et bedre, raskere og sikrere alternativ for autentisering og kontogjenoppretting på personlige Microsoft-kontoer, fordi de gir en "phishing-resistent måte" å logge på ved hjelp av enhetens innebygde autentisering, som Face ID, fingeravtrykk eller PIN-kode.

Brukere vil fortsatt kunne gjenopprette Microsoft-kontoen sin selv om telefonen mistes eller blir stjålet, siden dette kan gjøres med en verifisert e-post og passnøkkel (som alternative gjenopprettingsalternativer).