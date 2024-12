Er PC-en din klar for fantastisk co-op-action i Split Fiction?

HQ

Selv om vi visste at det ville komme, ga Josef Fares og hans studio Hazelight oss litt av en overraskelse da de annonserte Split Fiction under The Game Awards.

Som i studioets to tidligere titler A Way Out og It Takes Two, er spillet helt og holdent co-op, med to forfattere med ulik bakgrunn (fantasy og science fiction) som kastes inn i et eventyr der de må prøve å overleve i sine egne historier.

Som tidligere lar studioet deg dele spillene med en venn, så selv om du bare har ett eksemplar, kan du spille det med andre på nettet. Det slippes faktisk allerede 6. mars, og med så lite tid igjen har PC-kravene nå blitt avduket via Epic Games Store. Sjekk ut Minimum og Anbefalte spesifikasjoner nedenfor :

Minimum:

Krever en 64-biters prosessor og operativsystem

OS: 64-biters Windows 10/11

Prosessor: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-6600K

Minne: 8 GB RAM

Grafikk: Radeon RX 470 - 4 GB / Nvidia Geforce GTX 970 - 4 GB

DirectX: Versjon 12

Nettverk Internett-tilkobling via bredbånd

Lagringsplass: 85 GB tilgjengelig plass

Ytterligere merknader: Oppløsning: 1920x1080 Native FPS: 30 Forhåndsinnstilte grafikkinnstillinger: Lav

Anbefales:

Krever en 64-biters prosessor og operativsystemOS: 64-biters Windows 10/11Prosessor: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-11700kMinne: 16 GB RAMGrafikk: AMD Radeon 6700 XT - 12 GB / Nvidia Geforce RTX 3070 - 8 GBDirectX: Versjon 12Nettverk Internett-tilkobling via bredbåndLagringsplass: 85 GB tilgjengelig plassYtterligere merknader: Oppløsning: 2560x1440 Native FPS: 60 Forhåndsinnstilte grafikkinnstillinger: High