Er PC-en din klar for The Last of Us: Part II Remastered?

Fans av The Last of Us har kunnet oppleve Naughty Dogs eksepsjonelle eventyr på PC en stund nå, men i motsetning til PlayStation-eiere som har kunnet sjekke ut oppfølgeren siden 2020, har de måttet vente i nesten fem år på å fortsette Ellies (og Joels ...) historie. Dette vil imidlertid snart endre seg ettersom The Last of Us: Part II Remastered kommer til PC i begynnelsen av april, nærmere bestemt den 3. april, og nå har Naughty Dog delt PC-spesifikasjonene for spillet.

Minimum spesifikasjonene er utrolig tilgjengelige, og Recommended og High er også ganske oppnåelige med tanke på dagens PC-spillklima. Grafikkinnstillingen Very High vil kreve kraftig teknologi for å kjøre det, inkludert enten en Nvidia GeForce RTX 4080 eller en AMD Radeon RX 7900XT. Du kan se hele spesifikasjonslisten nedenfor.

Ellers får vi vite at denne PC-versjonen av spillet har blitt optimalisert for Nvidia DLSS 3 Super Resolution, AMD FSR 3.1, AMD FSR 4, VSync, DirectStorage, , , og mer, som alle muliggjør forbedret og større teksturkvalitet, LOD-avstandsområde, volumetrisk kvalitet, bedre skygger og refleksjoner, og i utgangspunktet alle de andre grafiske elementene som får moderne spill til å se så fantastiske ut. I tillegg kommer støtte for ultrabrede skjermer, 3D-lyd, remapping av tastatur og mus og full støtte for DualSense (og andre kontrollere).

For de som gleder seg til å sjekke ut No Return -modusen på PC, vil den bli forsterket med karakterene Bill og Marlene fra Part I, pluss fire ekstra kart: Overlook, School, Streets, og Nest.

Til slutt vil The Last of Us: Part II Remastered inneholde valgfri PlayStation Network -pålogging, og alle som ønsker å bruke denne funksjonen, blir belønnet med 50 poeng i spillet og et nytt skinn for Ellie som ser henne iført Jordan A. Muns jakke fra Intergalactic: The Heretic Prophet.