Er PlayStation 5 for dyr? Capcom mener det

Capcom fortsetter å ri på en bemerkelsesverdig bølge av suksess, og rapporterer om sitt tolvte år på rad med overskudd. Mye av dette momentumet kommer fra den enorme suksessen til Monster Hunter: Wilds. Men til tross for disse fantastiske økonomiske resultatene har Capcoms toppledere uttrykt bekymring over den stadig økende prisen på spillkonsoller.

I et nylig intervju hevdet Capcom-sjef Haruhiro Tsujimoto at de høye kostnadene ved Sonys konsoll har blitt en reell barriere for spillmarkedet. En PlayStation 5 koster rundt 80 000 yen i Japan, og når spill og nettabonnementer regnes med, kan totalsummen komme opp i rundt 100 000 yen.

"Vi fant også ut at "PS5-barrieren" er uventet stor. Den koster rundt 80 000 yen. Når du tar med kostnadene for programvare og månedlige abonnementer, kommer du opp i rundt 100 000 yen", forklarer Tsujimoto.

Prisøkningene på konsoller ser ut til å ha rammet Japan spesielt hardt, der kjøpekraften allerede er begrenset. Samtidig har Nintendos Switch 2 hatt stor suksess takket være den betydelig lavere prisen. For å motvirke situasjonen har Capcom satset på digitale kampanjer og hyppige priskutt på spillene sine.

Så hva synes du PlayStation 5 burde koste? Eller er den nåværende prislappen (og Pro-modellens) rimelig?