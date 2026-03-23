Er Poppy Playtimes historie virkelig over? MOB Entertainment: "Verden er større enn en enkelt fabrikk kan romme"

Kapittel 5 i Poppy Playtime regnes som det siste kapittelet i denne historien, en avgjørende del som ser spilleren møte en skurk som har trukket i trådene fra begynnelsen. Så dette er slutten, ikke sant? Kanskje ikke. Vi gjennomførte nylig et intervju med MOB Entertainment hvor vi spurte om fortellingen til Poppy Playtime, og hvor utvikleren uttrykte at dette kanskje ikke faktisk er slutten på historien.

I et intervju med seniordirektør for kreativ utvikling, George Krstic, som du kan se i sin helhet her, snakket vi om den avsluttende historien og hva som skilte seg ut for ham i løpet av de siste fem delene, som han fortalte oss følgende :

"Vel, kapittel 5 legger opp til mer, så ikke stikk en nål i det ennå! Men jeg kan i hvert fall si at selv om det er mange øyeblikk som skiller seg ut for meg på tvers av utviklingssyklusene og stolte øyeblikk med teamet, ser jeg på et personlig plan med glede tilbake på den gangen jeg spilte Chapter 1 for aller første gang. Jeg kommer aldri til å glemme den spesielle frykten jeg følte da jeg så Huggy stå uventet bak meg og skape en urovekkende følelse av en nært forestående undergang. Jeg mener, han er jo et leketøy! Man forventer ikke slike følelser fra noe så tradisjonelt trygt og sunt. Men det satte tonen for hele serien, og jeg husker hvordan det første øyeblikket virkelig banet vei for meg når det gjaldt å forstå hva som er mulig med premissene for et spill som dette."

For å legge til dette spurte vi direkte om hva som er det neste for Poppy Playtime -serien, som Krstic fortalte oss :

"Verdenen til Poppy Playtime er større enn en enkelt fabrikk kan inneholde, men akkurat nå tar vi oss litt tid til å reflektere over kapittel 5, feire lanseringen med samfunnet vårt og egentlig bare sørge for at det som kommer videre føles bevisst. For oss må det alltid være en historie som er verdt å fortelle, og ikke bare fordi det er etterspørsel. Vi er veldig opptatt av å beskytte universets integritet."

Så kanskje er det mer skrekk i vente, selv om det sannsynligvis vil ta eventyret bort fra den samme Playtime Co.-fabrikken som spillerne har vært fanget i de siste årene.

Hvis du ikke allerede har gjort det, ikke gå glipp av vår dedikerte gjennomgang av kapittel 5 av Poppy Playtime eller til og med vår nyttige guide.