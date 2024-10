Er Resident Evil 9 i ferd med å bli avslørt?

HQ

Det ser ut til at Capcom kan være i ferd med å gjøre seg klar til å annonsere Resident Evil 9. I løpet av helgen ble spillet plutselig lagt til Metacritic, noe som i seg selv ikke er noe bevis, men som Resetera-brukere påpeker, har nettstedet tidligere lagt til spill før kunngjøringer.

I samme tråd påpeker også en annen bruker at spillbutikken der de kjøper spillene sine nettopp har lagt til Resident Evil 9 for forhåndsbestilling.

Capcom selv bekreftet i sommer at de jobber med spillet, og den velkjente Capcom-innsideren Dusk Golem sa i mai at hans kilder antyder at spillet potensielt kan bli utgitt sent i 2025. Alt i alt er det noen indikasjoner på at det kan bli annonsert rimelig snart (kanskje på The Game Awards i desember?) - men igjen, det er bare basert på rykter.