Er Returnal og Sackboy også på vei til PC?

Nylig ble det avslørt at studioet Nixxes jobber med å bringe Spider-Man til PC, og dette er bare et ledd i en lengre kjede av prosjekter som skal sørge for at flere PlayStation-eksklusiver lander på PC-plattformen. Det ser nå ut til å være bevis på at Returnal og Sackboy: A Big Adventure snart vil begi seg ut på samme reise.

På Reddit har en bruker tilsynelatende fått fingrene i skjermbilder fra PC-versjoner av begge spill, og ikke bare det, samme bruker har angivelig overlevert bevis til moderatorene i tråden, som sier at det virker troverdig.

Bildene viser blant annet innstillingene og hvordan man kan stille på de ulike tekniske parametrene. Dette kan bety at disse versjonen nærmer seg ferdigstillelse, men de dukket imidlertid ikke opp under State of Play forrige uke.

Du kan se bildene her: