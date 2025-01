Er snillhet nøkkelen til lykke?

HQ

Det virker kanskje opplagt, men ikke alle følger denne regelen - å være hyggelig kan faktisk gjøre deg lykkeligere. Ifølge en fersk studie fra Tyrkia handler det å være hyggelig ikke bare om sosial eleganse - det kan være en nøkkel til større lykke. Forskerne fant ut at snillhet, et psykologisk trekk knyttet til prososial atferd som å hjelpe andre og vise vennlighet, er forbundet med færre depressive symptomer og større subjektiv lykke. Vennlighet viste seg å redusere negative følelser som depresjon, noe som tyder på at de som engasjerer seg i varme, vennlige interaksjoner har en tendens til å føle seg mer glade. Studien, som er publisert i Psychological Reports, viser at vennlighet fungerer som en distinkt psykologisk egenskap i den tyrkiske befolkningen, og at deltakere som scoret høyere på vennlighet, rapporterte lavere depresjonsnivåer og mer generell lykkefølelse. Denne forskningen viser at enkle, vennlige handlinger har stor innvirkning på følelsesmessig velvære, selv om studien ikke beviser at vennlighet er den direkte årsaken til disse positive følelsene.

Tror du at du blir lykkeligere av å være snillere mot andre?

Shutterstock

Dette er en annonse: