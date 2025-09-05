Er Tysklands kvalifisering til VM 2026 i fare etter nederlaget mot Slovakia?

HQ

Tysklands reise mot VM 2026 kunne ikke ha startet dårligere. De tapte 2-0 for Slovakia, og det var første gang de tapte en VM-kvalifiseringskamp på bortebane. Og de tapte med to mål, noe som gjør at de nå ligger nederst i gruppe A i kvalifiseringen, til og med under Luxembourg, som tapte 1-3 mot Nord-Irland.

Dette fortsetter en virkelig dårlig periode for Tyskland, som er fire ganger verdensmestere. De tapte nylig semifinalen i Nations League, og har bare vunnet én kamp på de siste seks kampene. Motstanderne, inkludert teoretisk sett mye svakere lag som Slovakia, finner et svakt forsvar og en generell mangel på kompromissvilje, noe som irriterer landslagssjef Julian Nagelsmann, som sier at laget hans bør ta denne kampen som om det var en semifinale i Champions League.

De tyske supporterne er så slitne at den offisielle kontoen til det tyske laget postet dette: "Vi er ikke fornøyde. Dere er ikke fornøyde. Og det kan vi absolutt ikke være. Men før du kommenterer under dette innlegget, husk at hat aldri har gjort situasjoner bedre. Spesielt rasisme har ingen plass her i det hele tatt. La oss fortsette sammen! Vi trenger dere ved vår side."

Dette nederlaget tvinger Tyskland til å satse mer på neste søndags kamp mot Nord-Irland, som for øyeblikket leder gruppe A. Bare den første i hver gruppe kvalifiserer seg direkte til VM. Den andre går videre til play-off. For Tyskland, som semifinalist i Nations League, er imidlertid en sluttspillplass garantert selv om de skulle bli nummer tre eller fire... selv om målet alltid bør være å bli gruppeleder innen gruppespillets tredje og siste kampdag i midten av november.