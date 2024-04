Er vi inne i en gullalder for spillfilmatiseringer? Vi stiller oss spørsmålet i den siste episoden av Gaming Gossip.

HQ

Den nåværende trenden i Hollywood ser ut til å dreie seg om å filmatisere dataspill. Vi ser en rekke serier og filmer basert på spill, og mange flere er planlagt i overskuelig fremtid. Er vi på vei inn i spilladapsjonenes gullalder, eller er vi allerede der? Vi diskuterer nettopp dette i den siste episoden av Gaming Gossip.

Med Fallout bak oss, Knuckles nesten her, Borderlands i sommer, Arcane sin andre sesong i høst, Sonic the Hedgehog 3 som kommer i desember, Minecraft neste år, en live-action The Legend of Zelda i produksjon, en The Super Mario Bros. Movie oppfølger under utvikling og mye mer, deler vi våre tanker om adaptasjonsområdet og om det bare er en boble eller et tegn på hva fremtiden vil bringe.

Du finner alt dette i den nyeste episoden av Gaming Gossip nedenfor.