Er Xbox tilbake? Vi diskuterer i ukens episode av The Gamereactor Show

TGIF, ikke sant? Helgen nærmer seg med stormskritt, og vi er tilbake med en ny episode av The Gamereactor Show, den første på noen uker. I dagens episode, den 87. i rekken, bruker Alex og jeg litt tid på å diskutere den siste utviklingen hos Xbox og hvordan det nylige åpne brevet fra Asha Sharma og Matt Booty tegner et interessant bilde for fremtiden til spillmerket.

Fra en tilbakevending til eksklusivitet, store forhåpninger til Project Helix, hyppigere oppdateringer og et større fokus på å lytte til tilbakemeldinger fra samfunnet, en reduksjon i Game Pass-kostnadene og den fullstendige oppløsningen av Microsoft Gaming og en forpliktelse til Xbox, alt ser ut til å gå i riktig retning for det ikoniske grønne teamet.

For å høre våre tanker om saken, kan du høre den siste episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller på din favorittleverandør av podcast, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.