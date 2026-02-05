Eragon Serien går offisielt videre, showrunners bekreftet

HQ

Det virker som om det er en stor bølge av ny fantasy på vei mot oss. HBO har A Knight of the Seven Kingdoms og den kommende Harry Potter-serien. Apple har nettopp landet en av de største bokadapsjonsavtalene noensinne med Brandon Sandersons Cosmere-univers, og Disney+ tar et stort sprang fremover med sin Eragon -serie.

Vi hørte sist om TV-serien rundt denne tiden i fjor, hvor vi ble fortalt at den rett og slett fortsatt var under arbeid. Nå har Variety fått vite at Eragon har sine showrunners, som er Todd Harthan og Todd Helbing. Harthan er kjent for sitt arbeid på High Potential, Rosewood, Psych og mer, mens Helbing var medskaper på Superman & Lois, og fungerte som showrunner på andre CW-serier som The Flash.

Eragon Forfatter Christopher Paolini vil fungere som utøvende produsent, i tillegg til Amazing Spider-Man-regissør Marc Webb og Rachel Moore. Vi har fortsatt ingen lanseringsdato eller tidspunkt for serien ennå, men det ser ut til at Disney er i ferd med å sette det hele sammen.