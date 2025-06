Eric Bana og Sam Neill jakter på en seriemorder i Yosemite i Untamed

Fans av mysterier, thrillere, mord og rolige nasjonalparker vil ha mye å se frem til neste måned. Netflix har en ny begrenset serie på gang med Eric Bana og Sam Neill i hovedrollene som to parkvakter i Yosemite nasjonalpark i USA, som etter en rekke forferdelige drap setter seg selv på jakt etter en seriemorder som angriper intetanende ofre i området.

Denne serien er kjent som Untamed, og den kommer til Netflix den 17. juli. Det vil også spille Rosmarie DeWitt og Lily Santiago, og når det gjelder den offisielle synopsis av showet, forklarer Netflix :

"Untamed er en karakterdrevet mysteriethriller som følger Kyle Turner, en spesialagent i en elitegren av National Parks Service som jobber for å håndheve menneskelig lov i naturens enorme villmark. Etterforskningen av et brutalt dødsfall sender Turner på kollisjonskurs med de mørke hemmelighetene i parken, og i hans egen fortid."

Du kan også se teaser-traileren for serien nedenfor, som tegner et bilde av en mørk og skremmende situasjon som utspiller seg i et av USAs vakreste landskap.