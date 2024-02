Eric Idle harselerer med andre Monty Python-medlemmer

HQ

Vi antar at vi ikke er de eneste som har ledd oss i hjel av den britiske komikergruppen Monty Python opp gjennom årene, både av deres Flying Circus, men også av deres mange filmer og til og med livespesialer. I dag er dessverre noen av medlemmene døde, og de andre har passert 80 år, så vi får ikke se dem igjen med det første, og vi skal heller ikke vente oss noen dokumentarfilm.

Ikke bare på grunn av alderen, men det ser også ut til å være mye ondt blod mellom de gamle vennene. Stjernen Eric Idle, som ofte regnes som det nest viktigste medlemmet av humorgruppen etter John Cleese, benyttet forleden anledningen til å dele mange slag i alle retninger via X og forklarte blant annet at Terry Gilliam (og nå datteren hans) har vært økonomiske katastrofer for Monty Python og at han er glad for ikke å ha møtt John Cleese på mange år.

Deretter gikk han løs på Netflix og drepte håpet om en godt laget dokumentar om komikergruppens reise (i det minste med Idles deltakelse): "Fuck Netflix and fuck documentaries".