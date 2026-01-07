Erik ten Hag får ny managerjobb i Nederland etter sitt korte opphold i Leverkusen

HQ

Erik ten Hag, tidligere Manchester United-manager som fikk sparken for å hente inn Ruben Amorim (noe som tydeligvis ikke fungerte), har funnet seg en ny jobb og vender tilbake til hjemlandet. Den 55 år gamle manageren har blitt ansatt som manager for Twente, den nederlandske klubben fra Enschede.

"Erik ten Hag begynner i FC Twente 1. februar. Han signerer en kontrakt frem til midten av 2028. Fra og med sesongen 2026-2027 vil Ten Hag etterfølge nåværende teknisk direktør Jan Streuer, som nylig annonserte at han går av med pensjon etter denne sesongen", skriver Twente.

Twentes siste store trofé var Eredivisie i 2010, og siden da falt de til andredivisjon og kom tilbake i 2019. Det var i Twente ten Hag tilbrakte mesteparten av sin fotballkarriere, i to perioder mellom 1992 og 1994, og senere mellom 1996 og 2002, hvor de vant den nederlandske cupen i 2001.

"Jeg synes det er fantastisk og spesielt å komme tilbake til FC Twente, der jeg har vært supporter på Het Diekman siden jeg var en ung gutt. Fotball- og trenerkarrieren min begynte her. Med min erfaring innen ungdomsutvikling, lagbygging og toppidrettskultur ønsker jeg å styrke FC Twentes tekniske fundament sammen med representantskapet, ledelsen og de ansatte, slik at klubben kan realisere sitt potensial som et regionalt flaggskip på en bærekraftig måte, sier Erik ten Hag.