Erik ten Hag fjernes fra Manchester United etter den dårligste sesongstarten på 35 år

Krisen i Manchester United har tatt hodet til trener Erik ten Hag. Klubben har kunngjort at han slutter med umiddelbar virkning. Dette kommer etter den dårligste sesongstarten til Manchester United på 35 år, med 14 av 20 plasser i Premier League, med kun 11 poeng og etter bare 3 seire.

Det siste slaget var gårsdagens kamp mot West Ham, som ble tapt i det 92. minutt etter at Casemiro klarte uavgjort med sitt første mål i United.

"Vi er takknemlige overfor Erik for alt han har gjort i løpet av sin tid hos oss, og ønsker ham alt godt for fremtiden", sier klubben i en uttalelse. Ruud van Nistelrooy vil være midlertidig hovedtrener inntil en ny trener er funnet.

Xavi blant de fremste kandidatene til å trene Manchester United

Ryktene om erstatteren til Ten Hag har ikke latt vente på seg, og et av navnene som har versert i media er Xavi Hernández, etter hans kontroversielle exit fra FC Barcelona i fjor. Ifølge spanske La Vanguardia er Xavi imidlertid ikke et alternativ for Man United.

Erik ten Hag hadde en kontrakt frem til 2026. Han kom til klubben i 2022 og fikk en tredjeplass i Premier League i sin første sesong, men endte på åttendeplass forrige sesong.

Han klarte imidlertid å vinne FA-cupen forrige sesong og sikret seg en plass i Europa League, selv om de ennå ikke har vunnet en kamp i år i det nye formatet. Manchester United er Englands mest meritterte lag, men har stått i skyggen av Manchester City de siste årene. Guardiolas lag står imidlertid overfor en helt annen krise.