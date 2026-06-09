Eriksen er hjemme og kommer seg godt: «ICD-en min gjorde akkurat det den var ment å gjøre: beskytte meg»

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Den danske landslagsspilleren Christian Eriksen, som kollapset under en vennskapskamp mot Ukraina på søndag, er i god bedring hjemme og beroliget fansen ved å si at det var en annen situasjon enn det som skjedde i 2021. «Jeg føler meg bra, og restitusjonen har allerede startet», skrev Eriksen (34) på Instagram, og fortalte at han er hjemme hos familien.

«Som dere sikkert kan forestille dere, har det å få et støt fra ICD-en min hatt stor innvirkning på både meg og familien min, men jeg vil forsikre alle om at dette var en annen situasjon enn det som skjedde i 2021».

Siden 2021 har Eriksen hatt en implanterbar hjertestarter (ICD) etter at han fikk hjertestans under en kamp i UEFA Euro 2020 i mai 2021. Den gangen ble han båret ut av banen på båre; denne gangen, fem år senere, klarte han å gå av banen på egen hånd etter å ha mistet bevisstheten kortvarig.

"I tillegg til å være takknemlig for støtten og hjelpen fra alle spillerne og det medisinske teamet på banen, er jeg også utrolig takknemlig overfor legene som har tatt seg av meg og hjertet mitt gjennom årene. Takket være deres ekspertise gjorde ICD-en min akkurat det den var designet for å gjøre: beskytte meg da jeg trengte det.»

«Foreløpig fokuserer jeg på å komme meg, tilbringe tid med familien, dra på ferie og spille fotball med barna mine», la Eriksen til, som for tiden spiller for Wolfsburg i den tyske 2. Bundesliga. I 2021, etter at han fikk pacemakeren, fikk han ikke lov til å fortsette å spille for Inter Milan på grunn av italienske regler som forbyr spillere å spille med en ICD.