HQ

Det begynner og slutter i et slags fiktivt Söder, som en klassisk homerisk "heltereise". I havneområdet i Eriksholm, byen i hjertet av landet Rosmark, ligger høyhusene fra århundreskiftet, og Hanna smyger seg forsiktig frem på blikkplatetakene. Broren Herman har forsvunnet mens hun var syk med kopper, og nå er politiet ute etter henne i stedet. I isometrisk perspektiv navigerer jeg gjennom de nesten grotesk detaljerte og vakre, svenskklingende miljøene. Hanna vet ikke hvorfor, men hun er sikker på at Herman ikke har gjort noe galt, og nå er det opp til henne (og meg) å gjøre alt som står i vår makt for å finne ham og oppklare mysteriet.

Eriksholm byr på mellomsekvenser til å dø for...

Nyere titler som Unravel og Bramble: The Mountain King har klart å fiksjonalisere og representere Sverige på en måte vi aldri før har sett i spillverdenen. Den eventyrlige nasjonalromantikken fri for politiske overtoner, som viste og destillerte det typisk svenske lyset, arkitekturen, naturen og mystikken, ga meg mersmak og en lengsel etter flere spill som våger å utforske særegenhetene i mitt kjære land. Åpningstidene til Gøteborg-studioet River End Games' Eriksholm: The Stolen Dream ga meg håp om nok en særegen, moderne svensk klassiker i spillbransjen, ikke bare på grunn av estetiske prinsipper, men også på grunn av et snev av politisk kommentar. Jeg blir imidlertid skuffet på alle fronter.

...i tillegg til en fantastisk miljødesign.

Fra en innledende, uanstendig vellaget cutscene som minner mer om en førsteklasses animert kortfilm enn en snutt fra et svensk debutspill, og et par timer over tak, tårn og langs falurøde hytter med hvite knuter - bærer det snart av sted mot kloakker, grotter og industriområder. Med andre ord miljøer som finnes i nesten alle verdenshjørner, og ikke minst i alle verdens spill. Allerede her faller det blågule sløret, og Eriksholm: The Stolen Dream blir til et vestlig, isometrisk stealth-spill i mengden. Sukk.

Hvorom allting er. Hvis du noen gang har spilt titler som Shadow Tactics eller Commandos, vet du hvor den isometriske stealth-sjangeren topper seg; når kvikke fingre, planleggingsstrategi og evnen til å finne smarte løsninger settes på den ultimate prøve. Hanna, smuglerdronningen Alva og vennen Sebastian har imidlertid bare én ferdighet hver, som som regel bare kan brukes på én måte i spillets puslespill-lignende dioramakollisjoner. Hanna skyter en bedøvende giftpil og kan krype gjennom ventilasjonskanaler, Alva kaster steiner for å tiltrekke seg oppmerksomhet og klatrer opp avløpsrør, og Sebastian kan svømme og kvele folk når han får igjen pusten. Den svært forsiktig eskalerende utfordringen består for det meste i å finne ut hva og i hvilken rekkefølge man skal gjøre ting, og deretter gjøre det med noe som ligner fingerferdighet.

Å kalle Eriksholm Commandos-light ville være å strekke det langt, men samtidig putrer de hyperlineære gåtene ganske fint av gårde. Bortsett fra noen få irriterende trefninger, er oppdragsdesignet alltid oversiktlig, sideutfordringene er rimelig store, og prøv-og-feil-øyeblikkene er ikke altfor blodige. Et helt akseptabelt tidsfordriv, rett og slett, for målgruppen, som åpenbart ikke består av strategirever, men eventyrere og historiejunkier som meg selv, som for det meste venter på neste vending i historien. Da oppleves selve innrammingen av nevnte stealth-øyeblikk som et mye større problem.

Dessverre er det meste av Eriksholm lagt til helt generiske industri-, hule- og kloakkmiljøer.

Som sagt, miljødesignet, karakterportrettene og historiens antydning til politiske implikasjoner overrumplet meg til å begynne med. Mange interessante tråder og motiver om overtro, klasse, forræderske herskere og politiske intriger står på menyen og er strødd utover i eventyret. Men det som ser spennende ut på papiret - høyt oppe fra - leveres i et for tregt tempo, gjennom for sporadiske dialoger som også klarer det kunststykket å høres ut som tilfeldig småprat om vær, vind og kjøkkenoppussing, selv når de bringer historien mest fremover og følelsene er på sitt høyeste.

Mest skuffet er jeg imidlertid over mangelen på satire. Stikk i strid med mine store forhåpninger til River End Games' ambisjon om å være en pioner innen svensk politisk kommentering i spillformat, klarer ikke Eriksholm å levere. Til tross for de mange likhetene med Sverige, forblir historien en ufarlig, kvasipolitisk heltefortelling uten kant eller direkte analogier til virkeligheten. En forspilt mulighet, spør du meg. Særlig siden det finnes så mye spennende historie, myter og fenomener i Sverige å la seg inspirere av; også ting som ikke bare er fine å se på.

Når får vi Red Room: The Game?

Når toget glir inn i Apple Gardens i en av spillets siste mellomsekvenser, et tydelig nikk til himmelriket i Nangijala eller Kivik. Jeg fylles ikke av takknemlighet og lykkefølelse over å se den svenske naturens lyksalighet, slik som i Bramble: Fjellkongen eller Unravel. Nei, i stedet knytter jeg neven som Arvid Falk i første kapittel av Strindbergs Rött rum, Stockholm i fugleperspektiv, og roper ut et ønske om at en svensk spillutvikler skal våge å stikke hodet frem og ta det neste store steget nå. Gjør noe annet med Sverige enn å bruke det som et vakkert, villedende bakteppe.