Erin Brockovich tar sikte på AI-industrien med et nytt crowdsourcet kart

Når vi snakker om effekten av kunstig intelligens i vår tid, dreier samtalen seg som oftest om teknologiens innvirkning på kreativitet og menneskeskapte prosjekter. Enten det dreier seg om oppsigelser på grunn av at AI tar jobber, prosjekter som skapes med AI-flair, eller til og med viktige kreative selskaper som ønsker å gi AI en større rolle, listen er lang. Men et område vi ofte overser, er innvirkningen de enorme AI-datasentrene har på miljøet og de som bor i nærheten av dem.

Flere år etter at hun ble berømt for å ha satt søkelyset på de lyssky handlingene til et kalifornisk energiselskap som forurenset byens vannforsyning uten at det fikk konsekvenser, noe som førte til at det ble laget en film basert på hennes historie med Julia Roberts i hovedrollen, ønsker advokaten Erin Brockovich nå å rette søkelyset mot AI-bransjen på samme måte.

Den berømte advokaten har laget et crowdsourcet kart som viser samfunnets bekymringer og informasjon om de mange AI-datasentrene som skyter opp over hele USA. De viktigste bekymringene som dette kartet tar sikte på å løse, er å legge større vekt på det høye energiforbruket til disse anleggene, den enorme mengden vann de bruker til å kjøle ned serverne, det elektroniske avfallet de produserer, støynivået de avgir, risikoen de skaper med hensyn til beliggenhet og hvordan de kan øke risikoen for naturkatastrofer, samt bekymringene knyttet til skalerbarhet og effektivitet, som gjør at viktig samfunnsinfrastruktur og -planlegging blir utkonkurrert av kravene til datasenteranlegg.

Brockovich har delt en uttalelse der hun forklarer dette: "Kappløpet om å bygge AI-infrastrukturer utspiller seg by for by over hele Amerika. Noen steder ønskes datasentre velkommen. Andre steder blir de forsinket, omstridt eller helt forlatt. Denne kartleggingen viser hvordan dette kappløpet setter spor i den virkelige verden - og avdekker mønstre av vekst, konflikt og usikkerhet.

"Jeg ser på når dere, lokalsamfunnene, dukker opp og sier ifra. Med Mark Twains berømte ord ... "Hemmeligheten bak å komme seg videre er å komme i gang", så sett i gang!"

Du kan gå inn her for å se det interaktive kartet som allerede inneholder informasjon om 33 operative datasentre, med detaljer om 52 andre som er under bygging, 30 som er foreslått, og 2716 som har blitt rapportert inn av lokalsamfunnet.