Erin Patterson funnet skyldig i australsk soppforgiftningssak

Siste nytt om Australia Mandag fant en jury i Victoria Erin Patterson skyldig i å ha drept tre slektninger av sin fraseparerte ektemann og forsøkt å drepe en fjerde, etter å ha servert dem en hjemmelaget rett som inneholdt dødelig sopp.

Saken, som fikk nasjonal oppmerksomhet, avslørte et nett av bedrag som ble brukt for å lokke ofrene hjem til henne under falske påskudd. Patterson, som hevder at dødsfallene var et uhell, venter nå på domsavsigelsen og risikerer livsvarig fengsel.

"Jeg tror det er veldig viktig at vi husker at tre mennesker har dødd, og vi har hatt en person som nesten døde og ble alvorlig skadet", sa Dean Thomas, etterforsker i Victoria-politiet, i en kort uttalelse utenfor retten. Du kan lære mer i videoen nedenfor.