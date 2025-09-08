Erin Pattersons dødelige lunsj ender med livstidsdom

HQ

Hvis du ikke har levd under en stein de siste månedene, har du sikkert hørt om Erin Patterson-saken, og i dag, mandag 8. september, fikk vi endelig vite den endelige dommen: Erin Patterson ble dømt til livsvarig fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i å ha forgiftet sin fraseparerte ektemanns slektninger under en familielunsj med en rett som inneholdt dødelig sopp. Men selv om retten idømte henne maksimumsstraff, er det fortsatt et mysterium hva som lå bak handlingene hennes. Til tross for dommen nekter Patterson fortsatt for at hun hadde forsett, og insisterer på at det fatale måltidet var en tragisk feil. Dette er selvfølgelig en hjerteskjærende hendelse som involverer virkelige mennesker, men mange selskaper er allerede i gang med å utforske måter å filmatisere den på. Vil du se den filmatisert?