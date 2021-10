Erling Braut Haaland og Paris Saint-Germain er mest populær i FIFA 22

HQ

Electronic Arts liker ofte å dele litt interessant eller morsom informasjon om de mest populære spillene sine, noe som blant annet fører til at vi vet hvilken feiring, spiller og mer som herjer i FIFA 22.

Det har jo gått tjueto dager siden FIFA 22 ble lansert, så i den sammenheng har EA gitt oss en oversikt som avslører hvor mange kamper som har blitt spilt, hvor mange mål som har blitt scoret og lignende. Personlig vil jeg likevel si at mer spesifikke detaljer er mest interessante, så det å vite at Erling Braut Haaland er den mest populære overgangen i karrieremodusen, at Paris Saint-Germain er den mest brukte klubben og at flest feirer ved å skli på knærne er mest artig for min del.

Hvilke av de tingene kan du ta mye av æren for?