Erling Haaland ber sin tidligere klubb Bryne FK om å "snakke ut" under turbulensen

Erling Haaland overrasket sine følgere på Snapchat da han skrev "Snakk ut, Bryne FK. Hva i helvete er det som skjer?" på norsk, med henvisning til uroen i hans tidligere klubb, Bryne, der han spilte som 16-åring mellom 2016 og 2017, før han ble en verdensstjerne og ansiktet utad i Manchester City.

Fotballkarrieren hans startet på Bryne, hvor han kom til fotballklubben Bryne FK, og var så imponerende at han debuterte på A-laget allerede som 15-åring, hvor han spilte i 2016/17-sesongen. Han ble naturlig nok et ikon for byen og klubben, men nå står Bryne overfor problemer.

Til tross for at de rykket opp til Eliteserien i fjor, har de hatt en forferdelig periode i år, og har bare vunnet 5 av 20 kamper så langt i sesongen, og tapt 10, noe som har ført dem ned i nedrykkssonen. I stedet for å jobbe for å rette på dette, har klubben sagt opp kontraktene til tre av sine nøkkelspillere, Jens Husebø, Robert Undheim og Axl Kryger, uten noen forklaring.

Manchester City-spissen, som er tilbake med det norske landslaget for å forberede seg til kampene mot Finland (vennskapskamp) og Moldova (VM), delte sin frustrasjon med Bryne, og viste at han fortsatt er knyttet til klubben der det hele begynte for ham.