Erling Haaland er ikke interessert i en overgang, England "er det beste stedet å spille fotball"

Erling Haaland besøker Bernabéu i kveld i en Champions League-duell mot Real Madrid. Den norske spissen signerte i fjor en kontraktsforlengelse med Manchester City frem til 2034, men det antas at det finnes utløsningsklausuler i tilfelle andre klubber ønsker å by på 25-åringen... og ryktene går om at både Real Madrid og FC Barcelona er interessert i spilleren. I et intervju med The Rest if Football avviser imidlertid Haaland at han ønsker å dra, og sier at England er det beste stedet å spille fotball.

"Jeg er rolig, jeg er fokusert, og jeg er veldig glad her, så det er et veldig bra sted å være for å utvikle meg, og til syvende og sist er England et fotballand, og jeg tror det er det beste stedet å spille fotball", sa Haaland, og la til at Premier League er mer fulgt i Norge enn andre ligaer.

Pep Guardiola, en av grunnene til å bli med i City

"Da Guardiola ringte meg, nølte jeg ikke, og til slutt synes jeg det har fungert bra. Jeg tror timingen er veldig viktig. Da jeg kom til City trengte de en spiss. Jeg var også motivert til å vise at Peps lag kan være direkte, ikke bare ved å sende ballen rundt."

Haaland legger til at Pep Guardiola var en av grunnene til at han kom til City, "for å jobbe med ham og for å kunne oppleve ham og hans spesielle måter og hans harde arbeid og alle disse tingene".

Haaland har scoret 20 mål for Manchester City i alle turneringer. Det er ventet en stor duell med Kylian Mbappé... men det er ikke sikkert det blir noe av, for i skrivende stund vet vi fortsatt ikke om Mbappé blir klar til å spille i kveld.